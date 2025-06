¡Tremendo desaire! Brenda Bezares ignora a Crista, mamá de Gala Montes, durante el Pride

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el mundo del espectáculo hay muchas enemistades entre famosos, aunque eso sí, algunas son más evidentes que otras. Podría decirse que en esta lista se encuentran la actriz mexicana Brenda Bezares, esposa del reconocido presentador de televisión Mario Bezares, y Crista, polémica madre de la exintegrante de La casa de los famosos México, Gala Montes.

Al parecer, el evidente problema entre ambas mujeres se reveló el pasado 14 de junio, justo cuando se celebró la tercera marcha del orgullo LGBTQ+ en la alcaldía Miguel Hidalgo, pues en esa edición estuvieron presentes muchísimas celebridades, entre ellas Brenda y la exmánager de Gala. El asunto es que, en pleno festejo, la pareja del exconductor de ¡Pácatelas! no pudo evitar hacerle “muecas” a la señora.

De acuerdo con información extraída de TVNotas, una fuente anónima que asistió al mismo evento hizo unas revelaciones bastante fuertes, las cuales ponen sobre la mesa diferencias de opiniones que se han ido formando con el tiempo. Según esta persona, todo estaba bien entre la parejita, hasta que llegó la madre de Montes de Oca y, de pronto, el ambiente se puso demasiado tenso.

Crista Montes en la marcha de este 28 de junio

“Resulta que Brenda hizo de las suyas. Ella y su esposo (Mario Bezares) fueron los primeros en llegar. Se tomaron fotos con el público, atendieron a la prensa y subieron al carro alegórico a decir unas palabras de apoyo a la comunidad. Todo parecía estar de la mejor manera, hasta que llegó la señora Crista Montes. Brenda puso una cara de ‘mírame y no me toques’. Percibí su incomodidad a centímetros de distancia”, aseguró el informante.

Lo más impactante es que la cosa no quedó ahí, porque según la persona que proporcionó estos datos, hasta llegó a pensar que la excandidata al distrito 8 en Monterrey se iría. Esto lo sospechó cuando intentaron juntarlas varias veces, y la aludida, aparentemente ya cansada, hasta dijo: “No la quiero a mi lado”. Es relevante mencionar que Brenda Bezares se negó rotundamente a marchar junto a Crista.

Finalmente, el medio antes citado acudió con la supuesta afectada y le preguntó su opinión sobre la mala actitud de la exmilitante de Movimiento Ciudadano. “No sé por qué no quiso estar junto a mí Brenda. Discúlpame que te opaque con mi luz, pero ¿qué quiere que haga? Ni siquiera me fijé en eso. Independientemente de que ella apoye a mi hija o no, no tendría por qué tomar partido”, afirmó.

Fuente: Tribuna