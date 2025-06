Vielka Valenzuela abre su corazón sobre su experiencia al borde de la muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Vielka Verónica Valenzuela Lama, una famosa presentadora de televisión dominicana, hace un tiempo ofreció una entrevista en el programa El minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante, donde abordó diversos temas, y entre los más importantes estuvo el haber padecido una infección renal que deterioró su salud al grado de poner en riesgo su vida.

“Se llama pielonefritis del riñón izquierdo. Resulta que a mí me dio E. coli y se subió de la vejiga a los riñones. El peor escenario era ponerme un catéter y encontrar la causa, no sabíamos. Mis riñones estaban muertos, no estaban funcionando. Me hospitalizaron con intravenosas por todos lados, Gust, tenía los brazos morados, en lo que descubrían qué era”, explicó la exmodelo ante el periodista Adolfo Infante.

No obstante, es vital recalcar que esta noticia ocasionó que los internautas acudieran a la actriz para preguntarle sobre su estado de salud. Sin embargo, la mujer de 52 años se pronunció en su cuenta oficial de Instagram y aclaró que eso ocurrió hace bastante tiempo, pues en el momento en que sucedieron estos hechos la expareja de Francesco Brocchi tenía tan solo 33 años, y afortunadamente ahora se encuentra bien.

De hecho, Valenzuela Lama también subió unas imágenes en el Aeropuerto Internacional de Veracruz, aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo cuál es el destino de la fémina. Por su parte, volviendo al tema de la enfermedad que sufrió Vielka, se sabe que en aquel entonces los primeros tres días fueron realmente muy preocupantes, aunque el lado positivo es que después de ocho días mejoró notablemente y el tratamiento comenzó a surtir efecto.

Finalmente, sobre la trayectoria artística de Vielka Verónica Valenzuela Lama, uno de sus logros más destacados fue haber resultado ganadora del certamen de belleza Miss República Dominicana (1994). Ahí inició todo, pues después trabajó en la televisión de su país. Más tarde se mudó a Ciudad de México y participó en algunas telenovelas de Televisa, por ejemplo, Amigas y rivales (2001), Salomé (2001) y ¡Vivan los niños! (2002).

