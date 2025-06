Actor de Televisa tendría amenazada a su 'novia', la actriz Sachi Tamashiro: "Ella lo ama"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y cantante, Agustín Arana, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que recientemente se le ha acusado de amenazar a su novia, la famosa y querida actriz de Fugitivas, Sachi Tamashiro, para que mantenga en secreto que son pareja y finja ante todos que siguen siendo expareja. Afirman que ella aceptaría el ultimátum porque "aún lo ama" demasiado y no quiere perderlo.

Por más de 20 años, Arana tuvo una relación con la modelo Soraya González, sin embargo, en el 2017 decidieron por terminar, y el galán de novelas comenzó un romance con Sachi, a la que había conocido al trabajar en La Mujer del Vendaval, en el año del 2012. Aunque parecían una pareja estable y que podrían tener un largo romance, a los ocho meses anunciaron su separación por problemas de tiempo para verse, pero que quedaron como buenos amigos, incluso en el 2019, ella lo felicitó por el día del compositor y lo llamó "mi amor".

Pese a esto y a trabajar juntos en el show Los Caballeros cantan, pues la actriz es la productora, ambos niegan rotundamente tener algo más que una relación de amistad. Pero ahora, en TV Notas aseguran que el motivo es porque Arana no quiere que se sepa de manera pública: "Ahora sí que, como a telenovela famosa de los 80, Agustín y Sachi viven un 'amor en silencio'. Volvieron en 2019, pero han tenido algunas rupturas por periodos cortos. Ya llevan 6 años como pareja".

Supuestamente, el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, quiere que todos piensen que terminaron desde el 2018 y que solo son amigos, y mantiene su afán ante todo, incluso aseguró que tienen un ritual muy puntual para ir a los eventos juntos, como pasar por las alfombras rojas solos, posar solos y no decir el nombre de su pareja, o sea de ellos: "No les gusta que los fotografíen acompañados. Y si los entrevistas, ambos se niegan a revelar el nombre de su pareja. Ya dentro de los eventos, cuando creen que ya nadie los puede captar, se sientan juntos".

Al parecer, el que Agustín no quiera que se sepa, es porque teme que su relación se vea afectada por los chismes que puedan inventarse, pues en su relación pasada lo acusaron de infiel, y que por eso hasta amenazó a Sachi con terminar la relación si hacía público su romance: "Por su parte, Sachi al principio no estaba muy convencida, pero aceptó por el gran amor que le tiene. ¡Es que era sí o no! Agustín no hizo concesión alguna. Le dijo que si estaba de acuerdo, seguían y, si no, ¡ahí se acababa! Así de tajante".

Es muy raro para nosotros ese comportamiento. Y más que hasta trabajan juntos. Ella, desde hace varios años, es productora del espectáculo Caballeros cantan, pero si él así lo decidió y ella aceptó esa condición, pues qué se le puede hacer. Solo desearles que sean muy felices con su relación y ese acuerdo un tanto extraño", concluyó la fuente.

