Al borde de la muerte: Actor de Televisa revela terrible enfermedad y hace dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Eduardo Yáñez, ha decidido sincerarse con miles de sus seguidores y a los medios de comunicación sobre su verdadero estado de salud, revelando la terrible enfermedad que lo aqueja desde hace varios años y que lo llevó a estar al borde de la muerte, pues sus pensamientos cada vez eran más oscuros, haciendo una muy dura confesión al respecto.

Después de que Yáñez estuvo en medio de polémicos señalamientos de padecer Parkinson, el actor de Amores Verdaderos ha decidido aclarar en TV Notas su verdadera enfermedad y lo complicado que es mantenerla bajo control, ya que no tiene una cura como tal. Pese a su gran éxito y haber sido considerado uno de los más cotizados galanes, Eduardo tiene depresión, y lucha constantemente para avanzar, incluso él mismo ha declaro que para poder salir día con día se debe de querer vivir porque dicho padecimiento es el principal factor del suicidio, y no hay una solución fácil, por lo que se debe de ser muy fuerte.

El exnovio de Marjorie de Sousa, declaró que él hace ejercicio, está estudiando constantemente para actualizarse en su trabajo, y por supuesto siempre en busca de proyectos, para pasar el tiempo, distraer la mente y así ver la luz cada día, no dejarse hundir en lo malo: "Es una enfermedad en la que, por ejemplo, el medicamento que tomas tarda entre 15 o 20 días en entrar en tu sistema. Ese tiempo es interminable. Parece que nunca se te va a quitar. Si no actúas en esos días, crees que hasta te vas a morir".

Eduardo se sincera sobre su depresión. Internet

El histrión de Destilando Amor agregó que es una "experiencia horrible" el luchar constantemente contra la depresión, pero cuando vez la luz, agradeces a los que están y piensas en vivir de verdad, pero cuando no lo estás solo piensas en llorar y es incontrolable, incluso mencionó que es pensar en su madre lo que lo mantiene aquí: "Yo me agarro del recuerdo de mi madre para salir adelante de este padecimiento, de su enseñanza; de algunos amigos que saben lo que me pasa y que estuvieron ahí conmigo; de Margarita, mi mánager, que la quiero tanto; de la gente que me quiere y que se ha preocupado por mí".

Desgraciadamente, Eduardo mencionó que a veces, no es tan fácil y en varias ocasiones estuvo al borde de morir, pues pensó en quitarse la vida, pero que se detiene y lucha por recordar que se prometió que jamás lo haría, señalando que es importante no juzgar a las personas con depresión, que es diferente para todos y que no se puede hacer nada más que enfocarse y buscar salir adelante, que hasta el levantarse de la cama, ii al baño y las tareas más simples son complicadas. El protagonista de Golpe de Suerte, agradece que aún pueda cumplir con su promesa de no dejarse caer al punto de no poder salir.

Finalmente, con el tema del Parkinson, Eduardo fue preciso y claro desmiento que tenga esta enfermedad, declara que siente empatía y mucho respeto para quienes la padecen, porque es difícil, pero que en realidad lo que le pasó, es que su medicamente contra la depresión le generó secuelas porque no estaba en niveles adecuados, pero ya todo está arreglado: "Fue un exceso de medicamentos innecesarios que me llevaron a tener una crisis de nervios. De ahí acudí a exámenes médicos y a un doctor que determinó que no tenía Parkinson. Lo que hice fue limpiarme de esos medicamentos y quitarme ese problema neurológico".

Eduardo sigue negando padecer Parkinson. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui