Corren a Daniela Castro de 'Hoy' por culpa de Raúl Araiza: La actriz de TV Azteca los expone

Ciudad de México.- Recientemente la reconocida actriz de melodramas, Daniela Castro, brindó una entrevista en la que declaró que la corrieron del programa Hoy sin ni siquiera haber hecho su primer debut, y todo esto a causa de su expareja, el famoso actor y presentador mexicano, Raúl Araiza, pues la ahora actriz de TV Azteca acaba de hacer declaraciones en el que expuso la razón que le dieron y cómo es que el histrión estuvo involucrado.

Castro se encuentra en el centro del escándalo por su pelea mediática en contra de Ana María Alvarado, debido a que durante su entrevista con Yordi Rosado le mandó la advertencia de no meterse con ella y dejarla en paz, en especial que no hablara de su hija. Sin embargo, no solamente habló de la presentadora, sino que también habló de su relación amorosa que tuvo con el reconocido actor de Televisa a finales de los 80's.

La actriz de Lo Que La Vida Mi Robó recordó que el presentador y ella comenzaron su romance en el año de 1988 después de haber actuado juntos en el melodrama Cadenas de Amargura, señalando que estaban sumamente enamorados, pero que ambos tuvieron un romance demasiado tóxico en el que los celos de ambos y las intensas discusiones terminaron por ocasionar su separación, afirmando que fue doloroso pues aún había amor entre ambos.

Aunque Daniela señala que hubo muchos problemas entre ambos, declaró que el actor de La Desalmada siempre fue muy bueno y se separaron en los mejores términos y hasta eran amigos, hasta que se enteró de una noticia que la sacudió por completo, y es que supuestamente, la invitaron para que condujera junto a Araiza y Ernesto Laguardia, una de las secciones del matutino de la empresa San Ángel.

Según Castro, ella estaba muy emocionada de poder ser conductora de la emisión, pero que de la nada el entonces productor, le dijo que no podía estar en la sección ya que la ahora exesposa de Araiza, Fernanda Rodríguez, le pidió que no los pusiera juntos, y en caso de no prohibirle a la actriz el estar, Araiza abandonaría la emisión: "Yo decía: 'de aquí soy, quiero conducir, no quiero actuar' y creo que a la esposa no le pareció y de plano el productor me dijo: 'vino a verme la esposa de Raúl y si te quedas tú, se sale Raúl' y los ejecutivos de que Raúl ya tiene un rato aquí, tú te pones a hacer novela. Ni hablar".

Fuente: Tribuna del Yaqui