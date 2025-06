Drama en Televisa: Sandra Itzel demanda de nuevo a Adrián Di Monte tras acusarlo de agresión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más se ha desatado tremendo drama en Televisa, debido a que la reconocida actriz, Sandra Itzel, acaba de confesar que en medio de la serie de señalamientos en contra de su expareja, el actor Adrián Di Monte, ha decidido interponer una nueva demanda en su contra, afirmando que esta nada tiene que ver con sus pasadas acusaciones de agresión y de amenazas, sino que hay algo más y muy "delicado".

Como se sabe, Di Monte y la reconocida intérprete de Gato, se encuentran en medio de una guerra entre dimes y diretes sobre su separación, en el que él alega que es mentira que haya agredido a su exesposa como ella dice, sin embargo, la exparticipante de Inseparables ha comenzado a compartir pruebas de estos hechos, incluso un audio en el que declara que es comprensible que se maten a las mujeres: "Ya entiendo por qué los hombres matan a las mujeres, porque las mujeres no se callan la boca".

Ahora, tras casi tres años en esta batalla mediática, Sandra en una reciente entrevista para Sale el Sol, al ser cuestionada sobre Adrián y su relación, la actriz declaró que prefiere mantenerse al margen de lo que pase con él, que no hablará de gente que no está en su vida, aunque actualmente estén en un nuevo proceso legal: "Yo no hablo de personas que no forman parte de mi vida. Es un capítulo cerrado, estoy muy feliz y muy bendecida".

Con respecto al hecho de que está demandando de nueva cuenta al exparticipante de Reto 4 Elementos, con cargos totalmente diferentes a los expuestos en el pasado, señaló que es algo que se debe de hacer cuando sé es buena ciudadana: "El que mucho habla poco hace. Yo estoy haciendo lo que corresponde como buena ciudadana". Itzel no quiso entrar en detalles, pero afirmó que era un asunto muy delicado: "Es un asunto delicado que quiero que avance por el camino correcto".

Finalmente, después de atravesar por la polémica amorosa con Imanol Landeta, su pareja en el reality de baile, Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que en la actualidad ya encontró a un hombre al que le ha abierto su corazón, pero que no lo va a presentar por el momento, sino que mantendrá las cosas entre ambos y en el futuro podría revelar su identidad: "Es algo tan bonito que quiero cuidarlo mucho. Quizá en el futuro lo comparta".

Fuente: Tribuna del Yaqui