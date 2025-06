Erika Buenfil posó sin ropa para sensual sesión de FOTOS; En 'VLA' su hijo así reacciona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Erika Buenfil, acaba de dejar a más de uno con la boca abierta, al confesar que posó sin ropa, en lo que denominó fue una sensual sesión de fotos, que serían utilizadas para revistas exclusivas para caballeros, y su hijo, Nicolás Buenfil, en una entrevista para Venga la Alegría, arrancó carcajadas al confesar su tan inesperada reacción al enterarse de esto.

Buenfil tiene una carrera impecable en melodramas como Amores Verdaderos, Vencer el Pasado y muchas otras más, en las que se muestra como una villana conservadora, o la protagonista dulce y tierna, dejando de lado su lado más sensual solo para momentos privados. Sin embargo, hace un par de horas, el nombre de la histrionista ha dado de que hablar al confesar que posó semi desnuda, solamente con lencería hace más de 30 años en el pasado, recalcando que solo fue como un "juego", como algo artístico.

La denominada 'Reina del TikTok', acaba de revelar que fue para el fotógrafo Max Clemente que decidió atreverse a mostrar su lado sensual a la cámara, pero, que decidió no hacerlas públicas, por las que todas las tienen guardadas por ahí y están en su posesión, por lo que no cree que vayan a salir nunca a la luz: "Hace muchos años hubo un fotógrafo que se llamó Max Clemente, que es lo que es ahora Uriel Santana. Y con él las hice, pero se han de haber quedado por ahí en alguna bodega en el olvido. Y así fueron, y luego hubo otras, también muy fuertes, pero las tengo yo".

Sobre el porque no quiso hacer las públicas, la colaboradora del programa Hoy, destacó que fue más por un tema personal y familiar, además de señalar que aunque te daba tiempo para entrenar y ponerte en forma, también hay cuestiones en el aspecto de que parece que es mucho Photoshop y prefiere evitarlo. Al saber del desconcierto por esta sesión, Erika respondió: "Es que no me conoces entre cuatro paredes. Yo creo que todas las mujeres podemos ser sensuales, podemos ser sexys. Hay algunas que pueden ser como libremente hacerlo, yo soy más tímida al respecto, pero cuando hay que hacerlo, lo soy".

En cuanto a su hijo al lado de Ernesto Zedillo Jr., mencionó que él no estaba enterado de dichas fotografías y ha sido sorprendente de saber, pero, contrario a lo que podía pensarse, el joven no pegó el grito en el cielo y lo tomó con humor, señalando que simplemente de haber visto esas fotos de su madre tendría una imagen de su madre como una mujer más atrevida y sensual, al estilo de Maribel Guardia.

Fuente: Tribuna del Yaqui