Escándalo en TV Azteca: Actriz revela si Ana Serradilla fue amante de su ex: "Un besito"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa exactriz de TV Azteca se apoderó de la atención de la prensa luego de que en una reciente entrevista habló del fuerte rumor que existe desde hace muchos años, con respecto a que su exesposo le habría sido infiel con Ana Serradilla, con quien compartió créditos en la telenovela Cuando seas mía. Se trata de Martha Cristiana, quien por fin accedió a contar detalles de su separación de Raúl Martínez Ostos.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Martha negó rotundamente que su compañera de la empresa del Ajusco haya sido la tercera en discordia de su matrimonio, e incluso señaló que mantiene una relación cordial con ella: "Pero, ¿cómo creen, hombre? Anita es un dulce, por cierto. Le mando un besito. No, no, hombre. Él y yo, o sea, el papá de mis hijos y yo nos divorciamos cuatro años antes. O sea, antes de Ana tuvo una novia. O sea, para nada me bajó al marido", expuso la famosa.

Conjuntamente, la intérprete de las novelas Mirada de mujer, el regreso, Los Sánchez, Amor sin condiciones, Vidas robadas y Educando a Nina subrayó que el motivo de su separación no fue una infidelidad: "Y, además, debo decirlo, el divorcio lo pedí yo. Y yo creo que eso no fue bien recibido en su momento. Y ahorita, pasados los años, porque ya son varios años, ya cambiamos de página hace mucho tiempo".

Sin embargo, cuando las interrogantes surgieron en torno a una posible amistad entre ambas, Martha Cristina señaló: "Pues es que te voy a decir, la cordialidad siempre ha habido, el respeto mutuo, el cariño. Nos vimos no hace tanto tiempo en la graduación de mi hijo Mateo, de la preparatoria. Ahí nos encontramos todos. Somos gente educada, nos saludamos, nos abrazamos, nos tiramos buena onda".

Martha Cristiana niega que Ana Serradilla haya sido amante de su exesposo

Pese a esta aclaración, la originaria de Puebla puntualizó que para mantener una sana relación entre todos, se deben marcar ciertos límites: "También uno pide el divorcio por algo, ¿no? O sea, para seguir adelante, también él, obviamente. O sea, yo creo que cuando tú decides separarte de una persona, pues es porque te quieres separar de esa persona. No entiendo esas parejas, la verdad".

Qué padre, lo respeto muchísimo. Pero tampoco las juzgo. No, no las juzgo, pero se me hace rarísimo eso de, y nos divorciamos y ahora todos viajamos y todos, o sea, es como, dude, no. O sea, yo ya acabé de estar, la cuenta, por favor", añadió.

Por último, la artista de 54 años gritó a los cuatro vientos que actualmente se encuentra muy feliz y enamorada, reafirmando su noviazgo con un familiar: "Sí, sí, claro que tengo galán. Ya tengo cuatro años de relación y, pues muy padre, la verdad, porque fue algo que se dio sin... Ni nos imaginábamos. O sea, es un primo segundo mío. ¡Ah, escándalo! Ah, ¿verdad? Esa no se la sabían. Pues tengo familia regia, pero no es de los de allá. Es de los de por allá", expresó.

Fuente: Tribuna