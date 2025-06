¿La corrieron? Galilea Montijo confiesa porqué Ceci Galliano no volverá a 'LCDLF México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La exitosa conductora, Galilea Montijo, decidió romper el silencio para aclarar cuál es el motivo por el que Cecilia Galliano no volverá a trabajar como conductora de las pre y post galas de La Casa de los Famosos México. Frente a las cámaras del programa Hoy, la famosa tapatía aclaró de una vez por todas si la productora del reality, Rosa María Noguerón, había decidido despedir a la estrella argentina.

Como se recordará, hace algunas semanas se confirmó que Cecilia no sería parte de la tercera entrega del exitoso programa de telerrealidad y que en su lugar quedaría la reconocida influencer y ahora actriz, Wendy Guevara. Esto despertó toda clase de especulaciones sobre porqué la exesposa de Sebastián Rulli no habría sido requerida para LCDLF México 3, al igual que otros compañeros.

En una reciente entrevista con las cámaras de Hoy, Wendy aclaró los rumores sobre una supuesta enemistad con Galliano: "No, cómo crees, no me vaya a mandar a levantar, Cecilia es bien linda, yo me la pasé espectacular con ella la temporada pasada, es que ellos solos no levantaban en el evento, sí me cae muy bien, pero nadie le quita el trabajo a nadie, la verdad ni he preguntado nada".

Cecilia Galliano ya no formará parte de 'LCDLF México'

Tras escuchar estas declaraciones, 'La Gali' también habló al respecto y negó que se haya tratado de un despido, pues expuso que en realidad fue ella quien decidió no estar en La Casa de los Famosos México porque pidió más dinero: "Lo ha dicho en muchas entrevistas, ella decidió no estar", explicó la originaria de Guadalajara. En tanto que Andrea Legarreta también comentó: "Creo que fue algo de lana, en la negociación no llegaron a un acuerdo y ella no aceptó".

Incluso, Galilea mencionó que ella también estuvo a punto de perder su lugar en este exitoso reality de Televisa: "Y es así, a mí me dijeron 'si quieres estar, sino pues...', está cañón, así es". Finalmente, la conductora le envió un mensaje contundente a Cecilia, pidiéndole que entienda la situación: "No te lo tomes personal Galliano, así fue y bueno, pues tenían que tener a una conductora, ni modo que se quedaran solos".

