Luto en Televisa: Tras retiro de Televisa y TV Azteca, actriz impacta al alistar su muerte

Ciudad de México.- La reconocida primera actriz, Elsa Aguirre, sorprendió a todos sus seguidores y fans al contar en una reciente entrevista que ya se encuentra lista para morir, confesando incluso que no tiene miedo de partir de este mundo. La estrella de cine y televisión además habló de cómo ha enfrentado estos meses tras la muerte de la única hermana que le sobrevivía, Alma Rosa Aguirre, quien falleció en enero de 2025.

Recientemente, las cámaras del programa De Primera Mano captaron a doña Elsa en un evento público y la abordaron para preguntarle su sentimiento tras la partida de su compañera de vida: "¿Almita se fue ya? bueno, yo lo único que sentí es que ya no he venido con ella, pero bueno". En ese sentido, la también cantante declaró que siempre hizo todo lo que estuvo en sus manos para alegrar la vida de Alma, quien también fue actriz.

Aguirre, quien se retiró de los melodramas en 2004 con TV Azteca siendo parte del elenco de Belinda, también recordó cómo fueron las últimas reuniones con la fallecida: "Murió en paz mi hermana, en cuanto podía yo iba ahí (al asilo) a estar con ella lo más que podía, lo más que pude estar con ella... Le llevaba música, ya mi hermana ya no hablaba y muchos no oímos muy bien, entonces les llevaba música y pasteles a mi hermana".

Nos íbamos a una capilla cuando estaba ella y nos íbamos al jardín, a la televisión, lo que quisiera ella", añadió.

Hace unos meses falleció Alma Rosa Aguirre, hermana de Elsa Aguirre

Posteriormente, la intérprete de 95 años declaró que ella se quedó con los restos de su hermana, pues desea que cuando ella trascienda, ambas sigan juntas: "Me llevaron las cenizas a mi casa, las tengo yo para que cuando yo me vaya ya sé a dónde van". Asimismo, la también exestrella de Televisa, donde hizo novelas como Lo negro y lo blanco, señaló que vive con plenitud pues ya tiene listo todo para el día de su muerte, incluso su testamento.

Ya lo tengo hecho, ya puedo ir a todos lados, si me dan ganas de salir yo puedo hacerlo".

Elsa además explicó que siempre carga con ella un tanque de oxígeno, pues la edad ya hizo de las suyas y tiene ciertos problemas de salud: "La enfermera dice que puedo estar sin él, pero me lo pongo si hace falta, duermo con él, me baño con él". Finalmente, la primera actriz reiteró que no teme dejar este plano: "No tengo miedo para irme, solo déjame tener las cosas bien arregladitas", dijo contundente.

