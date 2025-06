Madre de Gala Montes, coronada reina del Orgullo LGBTQ+; la actriz la acusó de homofóbica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora Crista Montes, que es mayormente conocida por ser la madre de Gala Montes, recientemente ha causado conmoción en todo México, debido a que fue coronada reina del Orgullo LGBTQ+, debido a que en el pasado la reconocida actriz de Televisa señaló que cuando salió del clóset no recibió su apoyo, afirmando que se avergonzó, acusándola de homofóbica.

Montes, antes de ingresar a La Casa de los Famosos México salió del clóset, afirmó que era bisexual y que su madre cuando se enteró de eso la rechazó, al igual que a su hermana mayor, 'La Beba' Montes, asegurando que ella también gustaba tanto de hombres como de mujeres, y que la señora Crista era una mujer que no soportaba eso y se sentía avergonzada de ambas por pertenecer a la comunidad.

Pero, contrario a las declaraciones de la actriz de El Señor de los Cielos, la señora Montes acaba de aparecer en la conferencia de prensa de la tercera marcha del Orgullo LGBT+ de la Alcaldía Miguel Hidalgo, del pasado lunes 2 de junio del 2025, en la cual fue coronada como la reina del Orgullo, por lo cual tendrá participación especial el próximo sábado 14 de junio, a partir del medio día, en la mencionada alcaldía. Junto a ella hubo personalidades como Ruiz, Damaris Rojas, Dulce Gipsy y más.

Crista es coronada como reina del Orgullo LGBTQ+. Instagram @tvynovelasmexico

Ante esta situación, la madre de la exparticipante de Tentados Por La Fortuna y la creadora de La Oportunidad, señaló sentirse muy orgullosa de sus hijas y de que pertenezcan a la comunidad LGBTQ+, afirmando que el ser coronada en el evento también es un orgullo y ella quiere enseñar a los padres eso, a amar a sus hijos pese a todo: "Estoy bien orgullosa de que me invitaran como reina de la comunidad LGBT. Mi cariño, mi amor por ellas no se modifica porque sean lesbianas ni bisexuales. Ese es el ejemplo que quiero dar a todos los papás".

Finalmente, aseguró que ella no tiene la culpa que sus hijas se hayan puesto a decir que era homofóbica cuand no es así, y el estar ahí en ese momento, en ese evento dice más que las palabras, y que sí está ahí es por sus hijas: "Lo que digan ellas no es mi responsabilidad, por eso acepté la invitación para corresponder y de alguna forma, no tanto para callar bocas, sino porque mis hijas pertenecen a la comunidad". Como era de esperarse, las criticas a esto no se hicieron esperar:

No manches señora, ya estamos grandes para andar con tanta incongruencia. Si se ha avergonzado de sus hijas, tenga dignidad y cierre su boca".

Oraaaa, ¿la sargento no era súper mega homofóbica? ¿Ahora sí los acepta?".

Esto sería contradictorio con lo que se la han pasado declarando sus hijas, ¿no? Sobre todo la hermana de Gala".

¿Por qué no ponen a personas que de verdad apoyen su comunidad?".

