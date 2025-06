'Merlina'; Se revelan nuevos avances de la segunda temporada, ¿participará Lady Gaga?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de una larga espera al fin se acerca el gran día para el estreno de la famosa serie, Merlina, la cual tiene como protagonista a Jenna Ortega. Hasta el momento solo se encuentra disponible la primera temporada, la cual consta de 8 capítulos de casi 1 hora cada uno, sin embargo, a pesar de ser poco común encontrar recientemente series que duren esa cantidad, sin duda aquí no tendrás de que preocuparte, porque de seguro no sentirás como pasa el tiempo.

Es una serie llena de suspenso, con una narrativa bien elaborada y bastante prometedora que tuvo bastante éxito, generando millones de reproducciones, e incluso fanáticos copiando la apariencia de la protagonista. Y como es de esperarse que tal joya sea obra del director Tim Burton, conocido por su pación hacia ese tipo de género, el cal a sabido desarrollar bastante bien y crear algunos otros grandes filmes como El extraño mundo de Jack y el más reciente la secuela Beetlejuice, entre muchas otras más.

La primera temporada dio estreno en el 2022 y después de una larga espera, al fin se tiene la fecha de estreno de la segunda temporada, la cual será el 6 de agosto del presente año en la plataforma de streaming Netflix y según se sabe, se va a dividir en dos partes, siendo la segunda con estreno el 3 de septiembre del mismo año. Pero eso no es todo, ya que si pensaste que solo esas eran las buenas noticias, pues aquí tienes otra, al elenco se suma una de las actrices más famosas, así es, se trata de Lady Gaga.

Jenna Ortega y Lady Gaga juntas/ Créditos: Instagram

¿De qué trata?

La historia es retomada y Merlina vuelve a los pasillas de la Academia Nunca Más en donde en esta ocasión el misterio se vuelve aun más grande, por lo que tiene que enfrentar nuevos desafíos en los cuales tendrá que poner a prueba sus habilidades. Por otro lado, otra maravilla fue que se dio un avance, el cual fue revelado por la plataforma en donde se puede pueden ver escenas llenas de terror y suspenso bastante envolventes que muestran a una Merlina envuelta en una situación algo perturbadora.

Sin duda se espera que sea un gran éxito, pues su primera temporada tuvo una reproducción récord de 341,23 millones de horas visualizas en tan solo una semana. También se espera que la presencia de la cantante eleve las visualizaciones, y cause aun más popularidad a la serie y si bien no se sabe exactamente cual será su participación , se estima que se trata de un cameo, aun así no se duda de que su participación será excepcional y dejará a todos cautivados.

Fuente: Tribuna