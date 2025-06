Poncho de Nigris confirma comentarios sobre Pablo Lyle en programa de televisión

Ciudad de México, México.- El creador de contenido Poncho de Nigris enfrentó la polémica generada tras sus declaraciones en el reality show Secretos de Pareja, donde declaró que el actor Pablo Lyle habría cometido un presunto abuso sexual contra Sury Sadai; durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el influencer dio su versión de los hechos ante los medios de comunicación.

Poncho de Nigris aclaró que su comentario surgió durante una dinámica del programa y que su intención no fue generar controversia. explicó, sin embargo, insistió en que todas las confesiones realizadas en el show tienen un fundamento de verdad.

Angélica Vale ¿Le dijo fea? Poncho de Nigris lanza cruel comentario a Angélica Vale: "No era mi tipo"

Alfredo Adame Alfredo Adame arremete contra Poncho de Nigris por pedir su salida de 'LCDLF All Stars'

Yo pensé que ella lo había dicho, porque lo estaban comentando en la cena, si lo iban a decir o no, y a mí se me salió normal. Supuestamente sí lo iban a contar, y si de repente nos dan línea, todos los secretos y confesiones son reales", comentó.

Por otro lado, respecto a las posibles implicaciones legales por sus declaraciones, Poncho de Nigris mostró una actitud despreocupada y aseguró que está preparado para enfrentar cualquier demanda, Además, reveló que ya enfrenta otras demandas legales, aunque asegura que estas no han prosperado.

De igual manera, el influencer abordó un tema que lo afecta personalmente: las críticas dirigidas hacia su hijo Ponchito en las redes sociales; durante un reciente partido de fútbol, el menor fue objeto de comentarios negativos por su manera de posar, algo que Poncho de Nigris no dejó pasar; sin embargo, habló sobre cómo prepara a su hijo para enfrentar el odio en redes sociales, una realidad que considera inevitable en el entorno digital.

Con los niños no. Él no tiene la culpa de que yo sea famoso y que le caiga mal a mucha gente. A mí me duele que le llegue algo al niño y que le pueda afectar emocionalmente. Ya lo estamos preparando para el hate. Es parte de la vida, pero siempre trato de protegerlo lo más que puedo", indicó.