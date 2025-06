Primera canción de la nieta de 'El Chapo'; debuta Frida Guzmán como cantante de regional

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Frida Sofía Guzmán Muñoz, la nieta del que era el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha iniciado su paso por la escena musical del género de regional mexicano, esto con el lanzamiento de su canción debut, la cual se llama "Andas Contando", en la cual está colaborando con Ceci Milán. La joven de 20 años comienza a dejar la sombra que su apellido tiene para comenzar a construir una identidad dentro del ámbito musical.

En el sencillo que se lanzó el pasado 30 de mayo, se aborda el tema del empoderamiento combinado con el desprecio a un amor no correspondido, el cual busca dejar claro el carácter fuerte que tiene la cantante. En el tema de la melodía de la canción, se fusionan los sonidos característicos del regional mexicano, esto con una letra que habla sobre la independencia, así como la fuerza de la mujer que no se conforma; lo que ha sido bien recibido por el público, principalmente femenino.

En una entrevista con el medio We Love Entretenimiento, la joven habló sobre los sentimientos que tiene del apellido que lleva; afirmó que, si bien ha sido complicado vivir bajo el estigma de ser parte de una familia controversial, no se siente avergonzada por tenerlo. "Claro que ha sido difícil porque la gente te tacha de ser alguien que tú no eres, pero no mal, porque al final eso no se niega, no tengo por qué avergonzarme de nada. La gente con la que me he rodeado no me ven como esa persona en sí", declaró Frida Sofía.

A la edad de tres años, perdió a su padre, Edgar Guzmán López, el hijo de 'El Chapo' con Griselda Guadalupe López Pérez, el cual fue asesinado en el año 2008 en el estado de Sinaloa en un ataque armado; después, su madre, Frida Muñoz Román, se la llevó a vivir a Estados Unidos, donde formó una familia con el boxeador Julio César Chávez Jr., con el cual tuvo dos hijos más. A lo largo de la vida, Frida Sofía se mantuvo alejada de los sucesos legales en los que se veían envueltos su familia paterna.

En lugar de ello, comenzó a centrar su enfoque por el camino de la música, el cual ha sido un sueño para ella, como se veía desde antes en el show Tengo Talento, Mucho Talento, pero es actualmente con el lanzamiento de su sencillo con el que ha iniciado de manera formal su carrera musical. Las letras de su canción “Andas Contando” dan el mensaje de autoestima, además del de no ceder ante lo que quieren los demás.

Fuente: Tribuna