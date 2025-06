A punto de morir: Actor de Televisa hace dura confesión; habla de su fuerte crisis de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Juan Manuel Bernal, acaba de romper el silencio sobre su tan fuerte crisis de salud que alertó a sus millones de fans, pues estuvo a punto de morir en una cama de hospital. El histrión de Televisa, además, abrió su corazón sobre la partida de sus amados padres e hizo una dura confesión sobre lo más complicado que fue para él de esas pérdidas.

Manuel es uno de los histriones más reconocidos de la empresa San Ángel, que además de triunfar en melodramas como Lazos de Amor, también es una importante figura en el teatro, el cine y hasta ha formado de producciones de Netflix, como fue la serie Monarca. Pero, pese a que en el trabajo ha sido sumamente afortunado, todo detrás lleva un sacrificio y él mismo confesó que el suyo fue no poder estar con su padre en el peor momento de su vida.

El actor de Romántica obsesión, declaró que en su vida siempre ha habido momentos muy intensos, pero que sin duda los más complicados fue cuando tuvo que dividirse entre trabajo y el duelo de sus padres, recordando que en 1999, cuando falleció su padre, fue una larga lucha y tristemente estuvo a las carreras para poder en en su funeral y llegar a grabar el filme en el que aparecería en ese mismo año.

Con él fue una agonía larga. Yo estaba en cine, teatro y tele al mismo tiempo. A la hora de la comida yo me iba a verlo 10 minutos y me regresaba mientras comía en el coche. Una vez le dije que me sentía muy mal por no estar con él todo el día y me contestó: '¿Tú crees que yo no sé que tú quisieras estar aquí? El trabajo es el amigo del hombre y donde tú estés yo sé que tú estás conmigo. Así que vete a trabajar'", contó.

Totalmente devastado por el recuerdo, Juan Manuel señaló que el día que falleció su padre, tuvo que pedirle tanto a su madre como a su madre que lo enterraran antes de la hora que debía, pues a las 3 pm o podría estar, porque debía llegar al teatro para hacer dos funciones, resaltado que se sintió terrible y que sin duda, fue este uno de los momentos más difíciles de su vida, pero que su madre siempre lo apoyó y entendió hasta el día de su muerte, que fue en el año del 2013.

Sin embargo, el actor de Amor a destiempo, no solo ha tenido que lidiar con problemas de salud de sus padres, sino propios, ya que él mismo estuvo a punto de perder la vida en el año del 2020, al verse muy grave por apendicitis: "He tenido muchos acercamientos con la muerte, incluso en el trabajo. La vida me cambió en la manera de disfrutar la vida, de entender que hoy estamos y mañana no. Entonces hay que agradecer el solo por hoy".

Este roce con la muerte, han hecho pensar al histrión de Así en el barrio como en el cielo sobre el fallecer, y llega a la conclusión que esta listo para ese día, ya que sabe que en el cielo su madre lo estará esperando: "Ahora no le tengo miedo a la muerte, gracias a Dios. Desde que murió mi mami, ya sé quién me espera" Finalmente, declaró que en 10 años espera ya poder estar con menos proyectos y disfrutando de viajes por el mundo.

