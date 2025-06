¿Recayó en adicciones? Leonardo García estalla y revela si atacó a su madre con arma blanca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A lo largo de este martes 3 de junio, el nombre de Leonardo García ha aparecido en todos los titulares de la prensa debido a una grave acusación que hay en su contra, pues la revista TVNotas sacó a la luz que presuntamente tuvo un ataque de ira en el que presuntamente violentó físicamente a su madre, Sandra Vale. De acuerdo con una publicación, el actor habría tenido esta crisis a raíz de su aparente recaída en las adicciones.

La mencionada fuente señaló que 'El Oso', como es conocido este famoso' atacó a su madre con un arma blanca, lo que derivó en su hospitalización, además refirieron que Andrés García alguna vez le llegó a meter un tiro en el pie. En ese sentido, el periodista Gustavo Adolfo Infante lo buscó para que diera su versión y a través de una llamada telefónica, negó la información de forma tajante:

Y que mi papá me metió un balazo. No, no, no, no, bueno. Qué bueno que me avisaste porque, mira, una cosa que digan que, si ya estos chismes de cualquier cosa, pues no hay que darles auge, pero algo así de fuerte, pues sí hay que desmentirlo", expresó el exgalán de TV Azteca.

Leo afirmó que él y su abogado están pensando en accionar legalmente contra la revista y añadió: "Yo jamás acuchillé a mi mamá y mi papá jamás me puso un tiro, ¿de qué están hablando? O sea, esto ya no sé si reírme o llorar o si tengo un fan en TVNotas o ¿qué ching… está pasando?". En cuanto a los presumidos ataques a otras mujeres, que incluso se infiere a que hirió a una dama con un cuchillo y la dejó sin tendones, García refutó:

Leonardo García niega agresión con arma blanca hacia su madre

Hermano, pues también hablan mal de Eduardo Yáñez, Livia Brito también los paró en el aeropuerto mal. Están difamándonos de una forma increíble. Como no tienen auge más que hablar terriblemente mal de una forma bizarra de nosotros los actores, que es terrible que hagan eso. Está muy cab..., ¿me entiendes? O sea, ya están poniendo cosas horroríficas, como una película de terror que, pues ya no se vale".

Acto seguido, el también empresario negó que su presunta agresión contra Sandra Vale fuera a raíz de que ella lo ingresó a un centro de recuperación para combatir sus adicciones. Leo asegura que él decidió internarse voluntariamente: "No, hombre, ¿de qué están hablando? Yo me metí a la clínica por mi propia convicción, por mis pérdidas, porque murió mi papá, porque murieron mis gatos y por el tema del departamento, entonces me deprimí y yo me metí a la clínica. No me metieron por nada de otra cosa", indicó.

Finalmente, Leonardo García hizo un llamado a la gente para que no tomen como cierto nada de lo que se ha dicho de él recientemente. "Y no le crean nada a TVNotas están haciendo cosas terribles nomás para llamar la atención", remató.

