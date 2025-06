Sebastián Rulli: Se revelan sus fotos al desnudo, ¿ qué dijo al respecto?

Comparta este artículo

Ciudad de México.-Sebastián Rulli, el reconocido actor de casi 50 años sorprendió a todos los medio y a sus fans, al sacar las fotos artísticas de una sesión que hizo recientemente, lo viral de esto es que se encuentra posando desnudo. "Pues mira, la verdad es que Uriel es un gran amigo y un excelente fotógrafo, de los mejores que hay en México. Y pues la verdad es que tiene muy buen gusto para el arte y nos invitó a varios hace un rato a hacer algo así. Y pues creo que quedó muy bien. Y vale la pena, vale la pena entregarse al ojo de un artista", agregó.

EL actor de Lo que la vida me robó, dijo que a lo largo de su trayectoria profesional nunca ha tenido algún problema con su cuerpo y la exposición de él, por lo que incluso lo considera como una forma de expresión creativa. "No, la verdad es que nunca he tenido problemas con mi cuerpo. Ha sido mi herramienta de trabajo durante toda mi carrera. He trabajado de modelo. No tengo pudor alguno, me la paso bien", externó. También reveló detalles sobre la sesión de fotos, y destacó que se realizaron de manera respetuosa y profesional, con un grupo reducido de personas en las que solo se encontraban el fotógrafo, su asistente y él.

Foto se su sesión revelada por el actor/ Créditos: Instagram

Por otro lado, en cuanto a la opinión de su pareja Angelique Boyer, Rulli explicó que le gustaron mucho las fotos. Además, otro tema que se tocó fue respecto a su edad y el paso del tiempo. "Nada, yo creo que hay que aceptar la edad que uno tiene, disfrutarla y ser felices. Dejarse de prejuicios, dejarse de cumplir con las expectativas de los demás. Hay que envejecer dignamente y tratar de vivir el momento, el presente, lo mejor posible", dijo, por lo que se sincero mencionó que no estaba en sus planes someterse a algún tipo procedimiento estético para rejuvenecer su apariencia.

No, no, el único arreglo es ser feliz. Creo que ese es el secreto y compartir con la gente que vale la pena", externó.

Todo esto para una entrevista para Sale el Sol, la cual fue durante el trascurso en el que se encontraba el aeropuerto e iba acompañado de su hijo Santiago, el cual fue fruto de su pasada relación con Cecilia Galliano y aprovechó la oportunidad para compartir que fue un agradable momento el que pasaron padre e hijo. “Pues qué te puedo decir, maravilloso. Es una alegría enorme verlo crecer y compartir los mismos gustos. Y verlo feliz, increíble".

"Disfrutamos muchísimo del buceo, que es algo que está empezando Santi y lo hace muy bien. ¿Y qué te puedo decir? Yo soy el papá más orgulloso y feliz por tenerlo cerca y por verlo triunfar en sus sueños". Con sus firmes convicciones y filosofía de vida, a logrado disfrutar cada etapa de su vida, resaltando su seguridad y autoestima, lo cual lo a llevado a sentir plenitud de los momentos que lo rodean y afrontar las situaciones que se presentan de la mejor manera.

