Sergio Mayer condena a Bárbara de Regil por denunciar abuso y acoso de Memo del Bosque

Ciudad de México.- El actor y político mexicano, Sergio Mayer, expresó su respaldo a la familia del fallecido productor Memo del Bosque, particularmente a su viuda Vica Andrade y a sus descendientes, ante las recientes agresiones en redes sociales. El artista condenó duramente las críticas dirigidas a los vástagos del productor de Televisa, destacando que es injusto juzgar a los menores cuando su padre ya no está para defenderse de los señalamientos de abuso que hizo en su contra la actriz Bárbara de Regil.

Fue en entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, que el reconocido actor declaró que deberían de pensar en los hijos de Memo y sus sentimientos a tan pocas semanas de haberle tenido que decir adiós por culpa de una terrible enfermedad: "Lo que no se vale son los hijos. Los ataques porque tiene hijas pequeñas y escuchar cosas como esa cuando su padre ya no está y ya no se puede defender, eso me parece un poco cobarde. Ya no viene el caso, es hasta mezquino hacer una declaración de esas".

Me parece que ya no es el momento, si no lo hiciste en su momento, ya no es el momento ahorita, porque ya no está él para defenderse, para decir si es mentira o es verdad. Y si era mentira, creo que se debió haber hecho una denuncia correspondiente y que, si fue cierto, hubiera pagado por lo que hizo", agregó.

El apoyo del exhabitante de La Casa de los Famosos México, a los consanguíneos de Memo ha sido constante, y su cercanía con Andrade quedó reflejada en la celebración de los 15 años de Coral del Bosque, afirmando que fue algo emotivo que lo hizo llorar en alrededor de tres ocasiones, pues no pudo contener las lágrimas: "Cuando vi la foto y supe y sentí que Memo estaba presente con su foto, estaban sus cenizas. Llegué a saludar a Vica justo ahí en la foto, la abracé. Me dijo una cosa hermosa y se me hizo un nudo en la garganta. Y verla, ver a Coral ahí bailando con su mamá, con sus hermanos. Por supuesto que tenía que bailar con ella, me encantó. Me abrazó Coral llorando y me dijo: 'me encantaría que estuviera aquí'".

De la misma manera, el exintegrante de Garibaldi subrayó que su relación de amistad con Andrade comenzó previo a su romance con el creador de televisión, por lo que reafirmó su apoyo incondicional: "Y a sus hijos se los dije que cuentan conmigo lo que necesiten. Los quiero mucho a todos y a cada uno de ellos. Y vamos a tratar de estar al pendiente en lo que sea para sus carreras o lo que sea. Y Vica es amiga de mi mujer y amiga mía desde antes que empezara una relación con Memo. Así que la quiero mucho, la respeto y la estaré apoyando en lo que se pueda".

Con estas declaraciones, Sergio Mayer reafirma su postura de protección y cariño hacia los seres queridos de Memo del Bosque, dejando en claro que no tolerará ataques injustificados en contra de los retoños del productor de 100 Mexicanos Dijieron. Su mensaje resalta la importancia del respeto y la empatía, especialmente en momentos de duelo y reconstrucción para la familia, como pasa en ese momento.

