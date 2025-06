“Tienen que andar fingiendo peleas”: Conductor de ‘Hoy’ enciende rivalidad con ‘VLA’

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Conductores del programa matutino de Televisa Hoy se burlan de una dinámica que causó bastante controversia en el show de TV Azteca Venga la Alegría, pues, como se recordará, el pasado 31 de mayo los titulares realizaron una actividad donde estuvieron dos luchadores como invitados especiales: Alberto del Río ‘El Patrón’ y Manuel Galaviz Macías ‘King Vikingo’.

De hecho, a pesar de que los presentadores de televisión en inicio decían que todo era veraz, en redes sociales seguían pensando lo contrario. Ahora bien, en cuanto al contexto, lo que realmente ocurrió es que primero Del Río estaba siendo entrevistado por Sergio Sepúlveda, Kristal Silva y Kike Mayagoitia, pero todo se salió de control cuando ingresó al foro Galaviz Macías y, aparentemente muy molesto, arremetió contra ‘El Patrón’.

El supuesto altercado llegó al grado de que la productora tuvo que intervenir y le ordenó a seguridad que sacara a ambos famosos: “Les dije que no quería esto, fuera de aquí, seguridad, sáquenlos, les dije que no quería esto, sáquenlos ya”, decía constantemente María Eugenia Silva, mejor conocida como Maru Silva. No obstante, la verdadera sorpresa vino cuando revelaron que todo había sido montado para promocionar una próxima pelea en el evento Worldwide de la AAA.

Muchos televidentes pensaron que todo era cierto

Es necesario mencionar que los internautas no se tomaron nada bien el asunto y consideraron de mal gusto hacer una broma tan fuerte. Otras personas a quienes no les agradó el montaje fueron los conductores de Hoy, empezando por el colaborador Sebastián Reséndiz, quien durante su sección ¿De qué me hablas? de este martes 3 de junio lanzó una muy directa crítica contra Venga la Alegría.

“A mí lo que me gusta de ‘Hoy Soy el Chef’ es que estamos viendo las emociones de los participantes, cómo surgen en la cocina, las emociones reales, ya ves que luego tienen que andar fingiendo peleas en otros lados. Aquí todo lo que usted ve en su televisión es real, por eso ‘Hoy Soy el Chef’ es lo mejor”, afirmó Reséndiz. Y no fue el único, porque también Andrea Escalona apoyó a su compañero.

Fuente: Tribuna