Tras 54 años de carrera, Lupita D'Alessio confirma retiro en 'VLA'; aclara 'grave' estado

Ciudad de México.- Por 54 años, la reconocida cantante y actriz, Lupita D'Alessio, se ha ganado a pulso el amor del público mexicano y todos sus reconocimientos, con temas como Acaríciame o Mentiras, en melodramas como Mundo de Juguete y hasta en teatro. Sin embargo, tras cinco décadas y en medio de rumores de grave estado de salud, la denominada 'Leona Dormida', en entrevista con Venga la Alegría acaba de confirmar su retiro del mundo artístico, aclarando el real motivo.

Hace un par de días, Lupita se presentó en el Zócalo capitalino, demostrando porque es considerada una de las mejores cantantes mexicanas de todos los tiempos, pero, en medio de las ovaciones por su talento, no faltó quienes afirmaran que debió de usar oxígeno y estaba delicada, incluso afirmaron que la obligaron a presentarse. Ante eso, y después de que Ernesto D'Alessio, molesto desmintiera que su madre está casi al borde de una crisis fatal, Lupita ha decidido salir a aclarar todo y defenderse sola.

Primero que nada, la creadora de Leona Dormida, primeramente agradeció a su hijo por defenderla, destacando que ella haría lo mismo por su madre, y después, para TV Azteca declaró que es una mujer sana, y que si estuviera así de mal como se ha dicho, ella sería la primera en alzar la mano para no dar funciones: "No traigo ningún cateter, nadie puede salir a trabajar con un cateter, no uso oxígeno, no canto en silla de ruedas, no uso silla de ruedas, gracias a Dios, puedo cantar de pie, pero la gente que me quiere ver enferma, que me quiere ver grave, que me quiere ver mal, que Dios tenga misericordia".

Contundentemente negó que Jack o Ari Borovoy están presionándola para hacer funciones con ellas y afirmó que ninguno de sus hijos la obligue a fingir para salir al escenario, dejando en claro que es una mujer autosuficiente y no permitiría que nadie la hiciera hacer cosas que no quiere en este pinto de su vida: "Por favor, eso está muy jalado de los pelos, soy una mujer hecha y derecha, yo soy la que decido, sé lo que hago, la responsabilidad cae en mí, si yo no me sintiera bien, sería la primera en decir '¿saben qué?, no podemos seguir'".

Finalmente, y para sorpresa de muchos, la exsuegra de Alessandra Rosaldo, declaró que pese a que está sana, ya está lista para decirle adiós a los escenarios y por ella misma ha tomado la decisión de retirarse en este 2025, afirmando que todas sus fechas están pactadas y una vez que se cierre el ciclo, oficialmente se retira de los escenarios: "Este es el último año que trabajo, ya se lo pedí a Jack, Jack quiero que ya esté Imparable, si se meten a las redes de Bobo verán las fechas muy separadas, precisamente por lo mismo, para estar yo más relajada".

Fuente: Tribuna del Yaqui