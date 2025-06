Ángela Aguilar deja con las ganas a sus fans por fallas en escenario: “Me duele mucho”

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ángela Aguilar, una de las exponentes más significativas del género de música regional mexicana, ha estado envuelta desde hace un tiempo en escándalos mediáticos. Todo inició en junio de 2024, cuando confirmó que era novia del famoso cantante sonorense Christian Nodal. Desde ese instante, sus declaraciones no han hecho más que avivar las llamas en redes sociales.

Este domingo, la hija de Pepe Aguilar canceló el concierto que tantos fans esperaban en Neiva, Colombia. Sin embargo, la artista se manifestó en su cuenta de Instagram y explicó las razones por las que no se llevaría a cabo el evento que estaba previsto justo para la tarde del 29 de junio. Al parecer, la decisión fue tomada por el equipo debido a que hubo un incidente con la estructura del escenario.

“Neiva, me duele mucho no poder cantarles hoy. Estaba muy ilusionada de ir a su hermosa tierra. Todo nuestro staff, músicos y bailarines ya estaban allá, listos para brindarles lo mejor de nosotros. El incidente que ocurrió en la estructura del escenario no nos permite presentarnos. Lo más importante para mí es su seguridad y bienestar ante todo, tanto de ustedes como de nuestro equipo. Me quedo con ganas de tomar su aguardiente, cantar con ustedes y sentir su calor. Gracias por su amor y por esperarme con tanto cariño”, dice el escrito de Ángela.

Comunicado de Ángela Aguilar

De hecho, según información de TVNotas, el show pertenecía a las tradicionales Fiestas de San Pedro, una de las celebraciones más características de algunos sectores de Colombia. De acuerdo con datos extraídos de la web, este evento también es conocido como Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor, y suele llevarse a cabo durante los meses de junio y julio.

Finalmente, en esta festividad se contaría con la presencia de Pepe Aguilar, Grupo Frontera, Paulina Rubio, Wisin, el cantante colombiano Yeison Jiménez y la agrupación de salsa Grupo Niche. Ante todo, Harrinson González, CEO de Las Mejores Producciones, empresa encargada de la organización del evento, informó que se encontró una flexión en el techo principal de la estructura del escenario, aunque agregó que se detectó a tiempo y no representó ningún riesgo.

