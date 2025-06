Danna Paola celebra sus 30 años con un emotivo mensaje: "Hoy elijo lo que me hace bien"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Danna Paola llegó a los 30 años en uno de sus momentos más plenos. Lejos de temerle al cambio, la cantante y actriz mexicana ha decidido abrazarlo con conciencia, gratitud y fuerza interior. En una entrevista para GQ, compartió como vive esta nueva etapa y qué la ha llevado a sentirse más poderosa que nunca.

"La gente quiere ver la llegada a una nueva etapa como algo negativo. Siempre se enfocan en el hecho de que estás envejeciendo, pero envejecer es sabiduría. Si los 20 son la universidad, los 30 son como de, ya aprendiste, ahora ejerce", reflexionó. "Todo lo que viví me ha construido para poder recibir mis 30 con una paz de verdad y un centro tan arraigado y tan potente que eso es lo que me hace sentir tan poderosa en esta etapa", señaló.

Danna Paola llegó a los 30 años

Para Danna, estos 30 no son solo una cifra, representan transformación. La artista confesó que ha trabajado profundamente en su seguridad, amor propio y en elegir solo lo que la nutre emocionalmente. Además, está enfocada en su próximo lanzamiento musical, un nuevo sencillo que reflejará esa evolución artística. Parte de este cambio incluye dejar atrás actitudes que ya no le funcionaban. Danna reconoció que antes era una persona que buscaba complacer a todos, pero ha aprendido a priorizarse.

"Me he dado cuenta de que eso solamente me llevaba a seguir traicionando muchas cosas en mí misma. Mi herramienta más poderosa se ha convertido en eso, el poder ser muy selectiva con mi entorno, conmigo misma también, con mis pensamientos y el elegir lo que me hace bien y las personas que me hacen bien siempre”.

En la charla también hubo espacio para el humor y la anécdota detrás de uno de sus mayores éxitos, "Oye Pablo". Todo comenzó con un encuentro casual en la calle, en el que un desconocido le pidió su número de teléfono y ella se lo dio mal por error." Dije: "Guau, esta historia", y luego me doy cuenta que le di mal el número". Cuando llegué a platicar esto fue como: "Tenemos que hacer una canción sobre esto", contó entre risas.

Desde que era una niña en la televisión hasta convertirse en una figura internacional del pop, Danna Paola ha recorrido un camino lleno de transformaciones. Hoy, a sus 30 años, se muestra más auténtica, fuerte y enfocada que nunca. "Estoy desafiando nuevos retos con propósito, honestidad y, sobre todo, con una voz más fuerte que hoy me pertenece más que nunca."

Fuente: Tribuna/Agencia México