“El niño es muy inteligente”: Maribel Guardia reacciona a comentarios de Imelda Tuñón

Ciudad de México.- Todo se volvió un verdadero caos desde que trascendió la noticia de que Maribel Guardia había perdido definitivamente la custodia de su pequeño nieto, José Julián. Esto debido a la denuncia que realizó hace tiempo contra su exnuera, Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, por supuestamente poner en peligro al menor, solicitando que el niño le fuera entregado para garantizar su bienestar.

Precisamente, como te informamos en TRIBUNA, días después de este acontecimiento, Victoria Ruffo realizó unas preocupantes declaraciones al señalar que su amiga Maribel se encontraba en muy mal estado de salud, pues estaba emocionalmente afectada al grado de casi dejar de comer. En ese momento, la exesposa de Joan Sebastian aún no había hecho ninguna declaración pública.

Ahora, Guardia rompió el silencio y respondió a lo dicho por Imelda Garza Tuñón, quien el jueves pasado declaró ante las cámaras de Venga la Alegría que ya le había sido otorgada la tutela de su hijo de manera exclusiva. Fue durante esa misma entrevista que los reporteros cuestionaron a Imelda sobre las versiones legales que circulaban, a lo que ella aseguró que Maribel había perdido el proceso judicial. Ante esto, Maribel desmintió rotundamente tales afirmaciones.

Imelda Tuñón no ha emitido ninguna opinión

“No se ha perdido ninguna demanda, creo que son noticias falsas. No sé [por qué dijo eso], pero la verdad es que todo sigue igual, los juicios siguen igual. No hay ningún cambio de ningún tipo”, expresó la actriz de Televisa, manifestando que no ha recibido notificación alguna por parte de algún abogado. Asimismo, lamentó la postura de Tuñón y reafirmó que sus declaraciones eran incorrectas.

Finalmente, en relación con los comentarios sobre que el menor no pregunta por su abuela, Maribel ofreció su propia interpretación. Aseguró que eso se debía a que el niño es muy inteligente, y posteriormente relató que cuando él estuvo en su casa tampoco preguntaba por su madre. Aclaró de inmediato que no lo hacía porque no la amara, sino porque sospechaba que algo estaba ocurriendo.

Fuente: Tribuna/ Agencia México