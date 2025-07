Es bisexual: Exactriz infantil de TV Azteca sale del clóset en Televisa y estremece confesión

Ciudad de México.- Una reconocida actriz infantil, que comenzó su carrera en TV Azteca pero que también ha tenido protagónicos en Televisa, de nueva cuenta sorprendió a sus seguidores y los dejó en shock luego de hacer una estremecedora confesión. Resulta que durante el reciente festejo del Orgullo LGBT, la intérprete se sinceró y detalló que durante mucho tiempo, ella tuvo miedo de salir del clóset por lo que fuera a opinar su madre.

Se trata de la controversial Gala Montes, quien el pasado 2024 reconoció de manera pública, por primera vez, que era bisexual. La también cantante mexicana empezó su carrera en la televisora del Ajusco con una destacada participación en la serie La niñera, además de que hizo el unitario Lo que callamos las mujeres y novelas como La otra cara del alma y UEPA! un escenario para amar.

Sin embargo, el proyecto que la catapultó a la fama fue El Señor de los Cielos en Telemundo, aunque salió abruptamente del elenco porque no estaba de acuerdo con el giro que le dieron a su personaje. Ya en su etapa adulta, Gala llegó al Canal de Las Estrellas protagonizando los melodramas La mexicana y el güero y Diseñando tu amor, además de conquistar al público de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Fue justo gracias a ese reality que Montes salió del clóset, pues durante su presentación afirmó que estaba saliendo con Bárbara Islas y hasta grabaron un video donde se besaban, pero la conductora de Cuéntamelo YA! siempre lo negó. Dentro de la casa más famosa de México, Gala fue relacionada con Karime Pindter, pero el shippeo duró poco pues al salir del reality, la actriz inició un romance con Icho Van.

Debido a la reciente celebración del Pride 2025, Gala recordó lo complicado que fue para ella reconocer sus verdaderos gustos, sobre todo por temor a su madre, Crista Montes. "De la única persona de la que me daba miedo confesarme bisexual era de mi mamá, no de la gente ni de los medios, solo de ella", confesó ante las cámaras de Hoy. Además, la actriz habló de la felicidad que siente de poder ser libre tal cuál es.

En el momento que yo me separo de mi mamá, decido por fin hacerlo público, me sentí tan bien... a parte me abrí a poder vivir mi vida como yo quiero y a tener muchas oportunidades en el amor".