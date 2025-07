¡Le tira con todo! María Conchita Alonso critica a Belinda por 'Mentiras, La Serie'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- María Conchita Alonso, reconocida en la industria musical por su versátil voz al cantar, finalmente habló sobre Mentiras la Serie, un proyecto producido por Prime Video que desde hace semanas ha causado gran revuelo en la comunidad de internet. Aunque muchos quedaron fascinados con las interpretaciones de las cuatro actrices principales, la celebridad cubanovenezolana tiene una opinión distinta.

La exconcursante de Miss Mundo 1975 fue abordada por diversos medios de comunicación y rompió el silencio respecto a la interpretación que Belinda hizo de su famoso tema Acaríciame. Cabe recordar que esta canción, originalmente de Alonso Bustillo, en realidad fue escrita por el compositor español Juan Carlos Calderón, quien no solo trabajó con la afamada cantante, sino que también colaboró con grandes artistas como Luis Miguel y Camilo Sesto.

Posteriormente, y con el apoyo del ejecutivo estadounidense Herb Alpert, en 1984 Carlos Calderón lanzó el álbum debut de la actriz, que incluyó temas destacados como Acaríciame, Noche de copas y Eres tan real. Sin embargo, la colaboración no terminó ahí, pues tras el rotundo éxito, al año siguiente lanzaron otro álbum titulado O ella o yo, que salió al mercado bajo el sello discográfico A&M Records en 1985.

Belinda en 'Mentiras, La Serie'

María Conchita Alonso dice que a Belinda “le falta”

Aunque reconoció el talento vocal de la española, fue clara al marcar la diferencia entre ambas versiones: “Sí, la verdad solamente me mandaron un pedacito, no sé. Ella canta muy lindo, pero yo creo que mi sentimiento le falta”, expresó con seguridad. Con la sinceridad que la caracteriza, Alonso explicó a la prensa que su interpretación va más allá de lo vocal: “Mi sentimiento, cada palabra que sale de mi corazón por medio de mi boca es sentida. Y eso es lo que me distingue a mí de los demás”, afirmó.

Dejando claro que la conexión emocional con la canción es lo que ha hecho que su versión original perdure en el tiempo. Fiel a su estilo directo y sin filtros, María Conchita Alonso reafirmó que su energía está puesta en la música y en vivir su vida plenamente. A pesar de que se le hicieron algunas preguntas relacionadas con el caso de Alicia Villarreal y la polémica entorno al uso del nombre Dulce en una línea de maquillaje del diseñador Mitzy, recalcó que su prioridad en este momento es su arte y su conexión con el público.

Fuente: Tribuna/ Agencia México