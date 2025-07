"Me da lástima": Imelda Tuñón acusa a Maribel Guardia de incitar el odio y ser mala persona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque Maribel Guardia ya salió a asegurar que aún no pierde la custodia total de su nieto José Julián, único hijo de su fallecido heredero Julián Figueroa, la madre del menor, Imelda Garza Tuñón, salió a afirmar que esta situación legal ha sido resulta a su favor. Frente a diversos medios de comunicación, la joven cantante hizo contundentes declaraciones contra su famosa exsuegra.

Durante su participación en la marcha del Orgullo LGBT en la CDMX, la intérprete nacida en Monterrey aclaró: "No estoy diciendo que haya perdido la demanda, hay otro proceso legal. Lo que sí perdió fue la custodia. O sea, esa custodia la pueden intentar pelear, pero ya es definitiva para mí porque yo ejerzo la patria potestad, porque yo ya comprobé que soy una buena madre", afirmó con convicción.

Imelda también expresó su malestar ante las críticas recibidas por parte de la actriz, asegurando que nunca ha cuestionado su rol como madre, aunque ya ha dejado entrever que Julián alguna vez se llegó a quejar de Maribel: "Se me hace horrible que una persona se atreva a criticar la maternidad de alguien más, porque yo no critico su maternidad, de hecho, yo siempre se la he aplaudido. A pesar de que era una mujer que tenía mucho trabajo, que estaba un poco ausente, yo siempre dije que era una excelente mamá".

Tuñón lamentó el tono de los mensajes públicos emitidos por la famosa, recordando la vez que Maribel ofreció una conferencia de prensa para acusarla de ser una mala madre: "Sí se me hace bastante cruel que mande un boletín de prensa en un leotardo invitando a la gente para dar un mensaje de odio. Entonces eso sí está muy feo".

Sobre las versiones que aseguraban que ella no desea que su hijo conviva con Marco Chacón, pareja de la costarricense, Imelda lo confirmó: "No, no, para nada. No, eso no". Y cuando fue cuestionada sobre si era porque el abogado habría maltratado a su hijo, ella respondió: "Híjole, por muchas cosas, pero es innecesario que lo diga".

Imelda Garza celebra que Maribel Guardia perdió la custodia de José Julián

En cuanto a la relación con Maribel, Imelda admitió que está muy deteriorada. "Me da mucha lástima. Yo la verdad me voy a quedar con las cosas buenas de ella porque en su momento yo creí que era una persona muy buena, pero bueno, la gente cambia, la gente de repente hace cosas que no están bien, salen a hablar mal de ti, a incitar odio hacia ti y eso pues sí, sí está muy rota la relación después de eso”.

Al respecto del ánimo pesimista de Guardia sobre las opciones para estar cerca del menor, la joven refutó: "Yo creo que si ella lo ama va a luchar por verlo. Entonces también esa es una actitud bastante pesimista como decir: ‘híjole, yo creo que ya no lo voy a volver a ver'". Finalmente, reiteró que su hijo no recuerda con frecuencia a su abuela paterna.

Yo cuando la menciono le menciono cosas bonitas de ella y no me ha preguntado a mí. Solamente una vez hizo un comentario muy feo que no lo voy a decir aquí... la verdad es que no la menciono. En mi casa no. Solamente la menciono cuando estoy en el despacho con los abogados".

