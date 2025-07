¡No se calla! Mariana Ochoa le entra al pleito entre Lupita D’Alessio y Ari Borovoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pleito entre los integrantes de OV7 está lejos de terminar, pues desde hace meses tanto Mariana Ochoa como su excompañero de banda, Ari Borovoy, han estado lanzándose constantes indirectas. Ahora, la famosa cantante expresó su contundente opinión sobre el conflicto mediático entre la empresa de Borovoy Hofman, Bobo Producciones, y la reconocida intérprete mexicana Lupita D’Alessio.

Para empezar, como te informamos hace unos días en TRIBUNA, la llamada Leona Dormida compartió que no piensa presentarse en los shows que tiene agendados, ya que considera una falta de respeto la forma en que están siendo manejados los eventos. Así lo explicó al referirse a su ausencia en un concierto en Xalapa, Veracruz: “Quiero comentarle a la gente de Xalapa, Veracruz, que por faltas de respeto de parte de Bobo Producciones, por no tener información, por no tener transporte, datos, logística y la comunicación cerrada completamente, pues hay posibilidades de que no vaya. No sé”, escribió en sus redes sociales.

Ari Borovoy no ha respondido

Además, la intérprete de 71 años hizo una sutil referencia al exmiembro de Vaselina. Aunque aclaró que no consideraba que fuera completamente culpa del “empresario”, sí reafirmó su deseo de “alejarse” lo antes posible de ese entorno. Por su parte, aunque esta situación se dio a conocer desde comienzos de la semana pasada, Ari Borovoy no ha emitido ninguna postura al respecto. No obstante, quien no se quedó con las ganas de opinar fue Mariana Ochoa.

Aunque evitó entrar en detalles, la actriz fue clara y directa con su respuesta: “La verdad siempre sale a la luz”, dijo con una sonrisa irónica, dejando entrever que su postura está más alineada con la de la intérprete de Mudanzas que con la de su excompañero. La declaración no pasó desapercibida, ya que Mariana ha participado en múltiples proyectos organizados por Ari, incluyendo giras y reencuentros de OV7, grupo con el que compartieron años de éxito, pero también momentos de tensión.

Fuente: Tribuna/ Agencia México