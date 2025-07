Se queda calva: Tras huir del narco y 5 divorcios, actriz de Televisa se hunde en depresión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz mexicana, quien huyó de México por presuntas amenazas del narco, de nueva cuenta alarmó a sus seguidores al revelar que sufre una severa depresión debido a una nueva decepción amorosa. Resulta que la famosa artista se encuentra con el corazón roto tras finalizar su reciente noviazgo y ha recibido duras críticas, pues en el pasado ya ha atravesado por cinco divorcios.

Se trata de la también conductora y cantante Laura Flores, quien en días recientes ha dado varias entrevistas para hablar del duro proceso que está enfrentando tras su separación de Lalo Salazar, con quien tuvo un corto romance de tres meses. En ese sentido, recientemente reporteros del programa Hoy buscaron a la actriz para preguntarle qué ocurría con su vida profesional y sentimental.

Antes de entrar a detalles de su separación del periodista, la protagonista de novelas como Mundo de fieras, Tres Mujeres y Cómplices al rescate relató que se encuentra preocupada por su colega y amiga Victoria Ruffo, debido a que ha estado ausente de la obra Las leonas: "Bueno, estamos alternándonos, ¿no? Normalmente tenemos una agenda en la que nos alternamos, pero en esta ocasión, igual que el fin de semana pasado, pues es un tema de salud y lo único que deseamos es que ella se mejore".

Quiero hablar con ella. La quiero saludar. De hecho, ahorita voy a ver si le marco", añadió.

Asimismo, Flores habló de las imágenes que publicó en redes sociales, donde aparece bailando en bikini, mostrando una figura envidiable a sus 61 años, luego de finalizar su noviazgo con Lalo. "Hago mucho ejercicio, me cuido… También por eso lo hice. Y también el taquito de ego para que me haga mensa", relató.

Laura Flores presumió su increíble figura

Si a los 61 me veo así, pues véanlo, chihuahua, y pónganse a ir al gimnasio, señoras, no se dejen", agregó. "¿Cómo le van a reclamar al marido que está panzón si tú no estás preciosa?", cuestionó con franqueza.

No obstante, no todo ha sido brillo alrededor de Laura, quien confesó haber enfrentado un episodio oscuro debido a su reciente separación: "A mí no me da pena decir que padecí depresión y que estoy saliendo de ella", reveló. Además, habló de la importancia de mostrarse tal cuál es con sus fans: "A muchos artistas les gusta presumir de una vida perfecta. Artistas, influencers y demás. Pues yo no. Yo soy lo que soy".

Finalmente, la exconductora de Hoy también compartió una emotiva reflexión: "Le doy gracias a Dios de poderme mostrar sin pena, aunque algunos digan lo que digan, como la canción de Raphael".

Laura Flores confesó que sufre depresión

Fuente: Tribuna