"Soy el hombre más feliz del mundo": Manolo Caro anuncia con emoción que ya es papá

Ciudad de México.- El reconocido cineasta mexicano Manolo Caro sorprendió este fin de semana al anunciar que se convirtió en papá, cumpliendo así uno de sus más grandes sueños personales. A través de una emotiva publicación en su cuenta de 'Instagram', el director de 'La Casa de las Flores' compartió una tierna imagen en la que se puede ver su mano sosteniendo la de un bebé con un emotivo y enternecedor mensaje: "Soy el hombre más feliz del mundo".

Durante una entrevista reciente en el pódcast 'Se Regalan Dudas', Caro ya había revelado que convertirse en padre era una de sus metas más profundas. Aunque en su momento pensó vivir la paternidad en pareja, no dudó en emprender el camino como padre soltero al no coincidir en ese deseo con su entonces pareja. De la misma manera, Manolo expresó que, a pesar de ser un padre soltero, no le teme a la paternidad.

Foto con su bebé/créditos: Instagram

Decidí empezar un proceso en solitario y he descubierto muchísimas cosas de mi. Te enfrentas a muchos miedos, te haces muchas preguntas", expresó.

"También te empiezas a interesar por cosas diferentes, ¿no? La forma de ¿Cómo vas a decidir educar? Religiosamente, yo soy ateo, pero tengo parte de mi familia que es católica y parte de mi familia que es cristiana. Este, ¿qué oportunidad le voy a dar de conocer una religión o no? Tal vez también todo lo que yo he decidido no tiene que ser, por ende, lo mismo que él vaya a decidir o que quiero que entienda. A mí me gustaría que conociera el mundo", añadió.

“Yo cuando estaba en pareja, lo primero que, no lo primero, pero muy pronto sí dije: 'Oye, yo quiero ser padre'. Y mi pareja en ese momento me dijo: 'Yo no'. Y decidí empezar un proceso en solitario y he descubierto muchísimas cosas de mí, te enfrentas a muchos miedos, o sea, te tienes muchas preguntas”, relató.

Nacido en Guadalajara en 1984, Manolo Caro estudió arquitectura en el Tecnológico de Monterrey, pero su verdadera vocación lo llevó al cine; se formó en dirección en la Escuela Internacional de Cine de Cuba y en el estudio de Juan Carlos Corazza, en Madrid. Su carrera despegó con la película 'No sé si cortarme las venas o dejármelas largas' (2013), y se consolidó con títulos como 'Tales 'Of an Immoral Couple' (2016) y 'Perfectos Desconocidos' (2018).

Sin embargo, fue con la serie 'La Casa de las Flores' (2018-2020) que se convirtió en una figura clave del entretenimiento latinoamericano. En el 2019 firmó un acuerdo exclusivo con Netflix, plataforma para la que ha desarrollado producciones como 'Someone Has to Die' y 'Érase una vez... pero ya no'.

Con este paso, Manolo Caro se apunta a una nueva etapa en lo personal, al tiempo que mantiene su reputación como figura clave del séptimo arte mexicano y latinoamericano. Está por verse cómo equilibrará su rol de papá con futuros proyectos, pero lo cierto es que seguirá siendo uno de los directores más influyentes de su generación.

Fuente: Tribuna/Agencia México