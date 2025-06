Adrián Di Monte responde contundente a Sandra Itzel tras demanda y lanza fuerte suplica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y estrella de realitys, Adrián Di Monte, recientemente brindó una entrevista para Imagen TV, en donde dio una muy contundente respuesta a su exesposa, la también actriz y cantante mexicana, Sandra Itzel, con respecto a la nueva demanda que interpuso en su contra, en medio de su batalla legal por agresión. El histrión de Televisa aprovechó para lanzar fuerte súplica a internautas sobre su actual pareja.

Mediante una entrevista con Sale el Sol, Sandra declaró que el tema con Adrián estaba en el pasado y no hablaría de él, pero, confesó que interpuso una nueva demanda en contra del exparticipante de Reto 4 Elementos, con cargos totalmente diferentes a los expuestos en el pasado, señalando que es algo que se debe de hacer cuando sé es buena ciudadana: "El que mucho habla poco hace. Yo estoy haciendo lo que corresponde como buena ciudadana". Aunque no quiso ahondar en detalles, afirmó que era un asunto muy delicado: "Es un asunto delicado que quiero que avance por el camino correcto".

Ante esta situación, el exparticipante de Inseparables afirmó que Sandra estaba demandada también por su parte, bajo cargos de difamación, por todas las declaraciones que se ha dedicado a lanzar en su contra en más de una ocasión ante diferentes medios de comunicación, pero, al igual que la actriz, Di Monte prefirió no dar detalles, destacando que todo lo deja en manos de sus abogados para solucionar todo de inmediato.

Pero, el actor quiso aclarar que la nueva demanda en su contra es por supuestamente haberse burlado de ella, destacando que lo sucedido es que en un 'live' en TikTok, su pareja, Nuja Amar, fue agredida por mujeres que le decían que se operara la nariz que se veía vieja y demás, y que ellos solo dijeron que si sé es feliz con lo que se tiene no se deben de operar nada: "Ahí es donde decimos no tiene porque operarse, si alguien está feliz con su figura no tiene que recurrir a un proceso quirúrgico y ahí es cuando ella se atribuyó 'están hablando de mí'".

Finalmente, sin dar más detalles de la demanda interpuesta por la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, Adrián declaró que solamente le desea lo mejor y espera que pronto pueda sanar y encontrar paz en su alma para que viva feliz, pidiendo que se deje de lado a su ahora paraje: "A la otra parte, le deseo lo mejor, que sea feliz, que se enfoque en sus cosas, que se enfoque en sanar. Yo también tuve que sanar, pero eso no significa que voy a estar vociferando y ultrajando a personas que son inocentes. Mi mujer es inocente. Yo tuve un matrimonio de 10 años, pero mi mujer no".

Fuente: Tribuna del Yaqui