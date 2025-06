Aislinn Derbez estremece a Televisa al tachar de cobarde a Eugenio Derbez por este motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aislinn Derbez una vez más habló sobre Eugenio Derbez y estremeció a Televisa y al mundo entero al tacharlo de cobarde por este fuerte motivo

Para nadie es secreto que de los cuatro hijos de Eugenio, quien tiene una historia más tormentosa y complicada es Aislinn, ya que sus padres terminaron de la peor manera posible, y ahora, durante su participación en el podcast Se regalan dudas, la joven una vez más habló de lo terrible que fueron tanto Eugenio como Gabriela Michel, su madre. Hace unas semanas reveló que su madre pensó que el actor de La Familia P.Luche era gay.

La mayor de los hermanos Derbez, declaró que es complicado crecer en medio de dos padres que se odiaban terriblemente, al grado de usarla a ella como su mensajera y su intercambiadora de insultos por varios años, sin importarles que solo era una niña cuando pasó todo esto: "Cuando vives cosas tan duras en tu infancia, que eso es también un poco lo que pasó, que yo tuve unos papás que se odiaban a un nivel que no te puedes imaginar. Muchos gritos, no querían hablarse entre ellos, entonces yo era el teléfono descompuesto".

Al recordar esto, destacó que el actor de Derbez En Cuando y Coda, era bastante "cobarde", para ponerle un límite a su madre y a él mismo, para evitar que una niña de solo cinco año fuera el amortiguador de ambos y que viera todo ese nivel de violencia verbal a albos: "Escuché todas las groserías que tú puedas imaginar a los cinco años. No había consciencia absoluta, estaba yo entre dos niños papás. Pon tú que mi papá no era tan violento, pero tenía cierta cobardía para no poner límites".

De la misma manera, destacó que ese tipo de crianza afectó en su matrimonio con Mauricio Ochmann, ya que ella al inicio se negaba a separarse, aunque no viera futuro, para no hacerle pasar a su hija lo que ella sufrió, y por elllo se terminó por olvidar de ella y al final todo resultó en lo mismo; la separación: "Primero digo: 'Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que esta relación sí funcione y sí dure a diferencia de la de mis papás', por eso es el abandono, poner todos los huevos en la misma canasta, por eso el desvivirme, por eso todo".

Para quienes no tuvimos ejemplos de qué es ser una mamá, de qué es ser un papá; como que todas nuestras relaciones de cuando éramos niños estaban torcidas, es dificilísimo saber cómo se replica eso. O sea, a mí me ha costado saber lo que significa ser mamá; saber qué significa ser una mamá que contiene, una mamá que está presente", concluyó sobre la manera que esto le afecta como madre.

Fuente: Tribuna del Yaqui