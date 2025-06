¿Bebé en camino? Taylor Swift estaría embarazada de Travis Kelce; fans exhiben la 'prueba'

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Recientemente la reconocida cantante de pop country, Taylor Swift, está causando gran revuelo en redes sociales junto a su actual pareja, el jugador de futbol americano, Travis Kelce, debido a que se ha desatado rumores de un primer embarazo, incluso se ha comenzado a viralizar la presunta prueba que los fans han tomado para señalar que podría venir un bebé en camino para los novios.

Ya casi son dos años de relación amorosa la que cumplen el jugador de la NFL y la creadora de Love Story, y a meses de su segundo aniversario, una vez más se dice que podrían estar a punto de anunciar que se convertirán en padres, pues varios de los fans de la cantante han compartido en redes sociales una imagen que podría probar su teoría de que su idola se convertiría en madre por primera vez.

El pasado martes 3 de junio, en X, antes conocido como Twitter, varios internautas compartieron mensajes como "Por un segundo pensé que Travis Kelce iba a ser papá" y "¡Vaya, eso sí que me tomó un minuto!", haciendo referencia a que la intérprete de Mine estaría en la dulce espera, después de haber visto la imagen de la estrella en las calles de Nueva York, en las que se luce con un hermoso vestido negro.

Taylor y Travis en el Super Bowl 2024. Internet

Dicha fotografía, muestra a la creadora de You Belong To Me de pie frente a una camioneta del mismo color de su vestido, fuera del vestíbulo en un hotel, con una gran sonrisa, y lo que parece ser un abultado vientre. Sin embargo, pese a que muchos dicen que el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, será padre, la realidad es que todo es una ilusión visual, por el tipo de colores del auto y el atuendo de Taylor, y los patrones, que hacen parecer que ella tendría un vientre asomándose, pues de otro ángulo no aparece este.

Pero, esta no es la primera vez que la intérprete de Bad Blood se ve envuelta en rumores de un embarazo, pues el año pasado estuvo en el ojo del público durante su gira mundial The Eras Tour, y en este 2025, después de la madre de Travis, Donna Kelce, celebrara el nacimiento de su cuarta nieta, hija de Jason Kelce, pues en uno de los comentarios alguien dijo que Travis sería tan buen padre como su hermano, a lo que la mujer respondió con corazones, lo que hicieron sospechar de un bebé Kelce-Swif, sin embargo, hasta el momento ninguno parece tener prisa por ser padres.

Fuente: Tribuna del Yaqui