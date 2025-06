El vocalista del grupo noruego A-ha, Morten Harket, anuncia que padece de Parkinson

Comparta este artículo

Kongsberg, Noruega.- La inconfundible voz del noruego Morten Harket, vocalista del grupo A-ha, ha revelado que a sus 65 años sufre de la enfermedad de Parkinson; a través de un comunicado en la cuenta oficial de la banda compartió el diagnóstico, donde dio detalles de cómo ha llevado la enfermedad, así como los obstáculos que la vida le impuso en su vida diaria y en su carrera artística.

El noruego confesó los años que ha estado lidiando con la condición, además de que ha sido sometido a tratamientos avanzados de estimulación cerebral profunda (DBS, por sus siglas en inglés), en el que se sometió a dos intervenciones cerebrales; la primera ocurrió en el mes de junio del 2024, la otra seis meses después.

El procedimiento, si bien lo ayudó en la disminución de algunos síntomas, Harket reconoció que su capacidad vocal se vio perjudicada. “El problema con mi voz es una de las muchas razones por las que hay dudas sobre mi futuro creativo”, señaló Harket. “No tengo deseos de cantar, y eso ya es una señal. La cuestión es si podré expresarme a través de mi voz. Tal como están las cosas hoy, eso es imposible. Pero no sé si podré lograrlo más adelante”.

La agrupación A-ha, fundada en 1982 por Morten Harket, Magne Furuholmen y Paul Waaktaar-Savoy, se convirtió en un fenómeno internacional con su primer disco Hunting High and Low (1985), que incluyó el éxito “Take on Me”, una de las canciones más emblemáticas de los años 80. Su innovador video musical animado impulsó a la banda a la fama mundial. Durante su trayectoria, A-ha ha publicado 11 discos de estudio y vendido más de 100 millones de copias entre álbumes y sencillos.

La banda ha sido reconocida con numerosos galardones, incluyendo seis nominaciones al Grammy y la distinción de Caballeros de Primera Clase de la Orden de San Olav, otorgada por el gobierno noruego en 2012. En términos económicos, la banda ha sido una de las más exitosas en su género. En 2010, durante su gira de despedida, A-ha generó cerca de 50 millones de dólares en ingresos por conciertos, mercancía y un álbum recopilatorio.

Nacido el 14 de septiembre de 1959 en Kongsberg, Noruega, Harket creció en una familia con cinco hijos. Su padre, Reidar, era doctor, y su madre, Henny, era profesora. Antes de integrarse a A-ha, fue el cantante principal del grupo Soldier Blue. Tras la separación temporal de A-ha en 1994, Harket inició una carrera como solista, lanzando varios discos y participando activamente en causas ambientales y humanitarias. En el plano personal, Harket estuvo casado con Camilla Malmquist, con quien tuvo cinco hijos. Una de sus hijas, Tomine, ha seguido sus pasos artísticos y también es vocalista en una banda.

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico degenerativo que afecta el sistema nervioso central. Se manifiesta con temblores, rigidez muscular, movimientos lentos y problemas de equilibrio. A medida que avanza, puede provocar dificultades para hablar y realizar actividades diarias. Aunque no tiene cura, existen tratamientos como la estimulación cerebral profunda y medicamentos que ayudan a aliviar los síntomas.

Harket ha manifestado su intención de seguir adelante con su vida, enfocándose en su salud y en mantener un equilibrio entre el tratamiento y los efectos secundarios de los fármacos. “No se preocupen por mí”, dijo a sus fans. “Descubran quiénes quieren ser y protejan el medio ambiente mientras aún se pueda”.

El anuncio del cantante ha generado una oleada de apoyo de parte de sus seguidores y colegas del medio musical. Su legado como artista y su valentía al compartir públicamente su diagnóstico fortalecen su influencia en la industria y en la vida de quienes han seguido su carrera.

Fuente: Agencia