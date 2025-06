¿Es gay? Ex de Eduardo Yáñez saca a la luz polémico secreto y deja en shock a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre del actor Eduardo Yáñez de nueva cuenta se encuentra metido en la controversia debido a que una ex habló con la prensa y filtró un fuerte secreto que llevaba guardando durante años. ¿Lo sacó del clóset? No, la información filtrada no tiene nada qué ver con ser gay y en realidad se trata de una revelación inesperada, pues ha salido a la luz que el famoso galán mexicano presuntamente intentó ser padre por segunda ocasión.

Fue la abogada Mariana Gutiérrez, quien ha mantenido una disputa legal con Eduardo, quien decidió mostrar los documentos que presuntamente comprobarían que el actor deseaba convertirse en padre nuevamente y que ambos intentaron tener una hija en común, luego de que este la negara públicamente. En una entrevista con Maxine Woodside, Gutiérrez aseguró que Yáñez le expresó su deseo de formar una familia, lo que la llevó a considerar seriamente la posibilidad de tener un bebé con él.

En ese sentido, la defensora explicó que Yáñez habría tenido problemas con sus espermas y esto les impidió concretar su plan: "Primero fui su abogada, después empezamos a entablar una amistad, y después tuvimos ciertos acuerdos, obviamente él y yo, y entre uno de ellos fue el de que él se había quedado con ganas de tener una hija y yo también, yo siempre, siempre, quise tener una hija e hicimos el acuerdo de que me dijo: 'bueno, yo feliz de ser el papá'", explicó.

Yo también siempre me quedé con ganas de una niña y para poder escoger el sexo, pues tienen que hacerte una inseminación", añadió Mariana.

Abogada afirma que ella y Eduardo Yáñez querían tener una hija

Al ser cuestionada sobre el vínculo real que existía entre ellos, Gutiérrez aclaró: "Nosotros nada más éramos amigos, no, teníamos una relación como si hubiéramos sido pareja porque nos peleábamos, nos hablábamos, nos reclamábamos, teníamos como, haz de cuenta que hasta su colaboradora le decía que parecíamos marido-mujer, pero no teníamos una relación sentimental. Sí había una relación más que de una amistad, pero me guardo qué tipo de relación nosotros manejábamos".

Debido a que Yáñez ha negado esta situación, Mariana enseñó los papeles que indicarían que Lalo se sometió a diversos estudios, pero no pudo cumplir su deseo de volver a ser padre: "Fuimos a dos lugares, al Ángeles del Pedregal y luego fuimos al Hospital Español… Donde también en el Hospital Español sale el mismo resultado que el del Pedregal, y dicen que los espermas no tienen la vialidad y la fuerza que deberían de tener. Y que el producto tenía muchas posibilidades, obviamente, de salir", señaló la letrada.

Como se sabe, esta no es la primera vez que la abogada y el galán de Televisa se encuentran metidos en controversias, ya que en el pasado ella lo demandó por violencia de género y daño moral. Cabe resaltar que hasta el momento, el artista de 64 años no ha emitido declaraciones sobre las pruebas presentadas por su exabogada, pero se espera que pronto salga a hablar al respecto.

