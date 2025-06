Gala Montes crítica que su madre sea nombrada reina del Orgullo LGBTQ+; dice es homofóbica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que la señora Crista Montes, que es mayormente conocida como la madre de Gala Montes, fuera nombrada reina del Orgullo, la joven cantante y actriz de Televisa, en una entrevista no tuvo reparo al momento de criticar a la comunidad LGBTQ+ por haberle dado dicho reconocimiento a su progenitora, pues así como lo dijo en el pasado, ahora sostiene que es homofóbica y no aceptó que ella y 'La Beba' Montes son bisexuales.

La señora Montes fue nombrada como la reina del Orgullo LGBTQ+ 2025, durante su participación, como invitada, en la conferencia de prensa de la tercera marcha del Orgullo de la Alcaldía Miguel Hidalgo, del pasado lunes 2 de junio del 2025, a lo que ella se dijo feliz del nombramiento, y aseguró que ella no se avergüenza de sus hijas por sus preferencias: "Estoy bien orgullosa de que me invitaran como reina de la comunidad LGBT Mi cariño, mi amor por ellas no se modifica porque sean lesbianas ni bisexuales. Ese es el ejemplo que quiero dar a todos los papás".

Poco después de que aceptara el reconocimiento y confirmara su participación especial en la próxima marcha, la madre de la actriz de El Señor de los Cielos, dejó en claro que el que sus dos hijas se unan en su contra y la acusen de no amarlas por sus preferencias no es tema de ella, y que su presencia en el evento es lo que habla más que otra cosa: "Lo que digan ellas no es mi responsabilidad, por eso acepté la invitación para corresponder y de alguna forma, no tanto para callar bocas, sino porque mis hijas pertenecen a la comunidad".

Ante esta situación, cuando la prensa captó a la intérprete de La Oportunidad rumbo a su ensayo con La Sonora Santanera, declaró que consideraba que los miembros de la comunidad LGBTQ+ de dicha localidad cometieron un error y ve como una incongruencia que le dieran dicho reconocimiento: "Sería raro coronar a una persona que es homofóbica. Es como de esas personas, digo, con todo el respeto, que dicen: 'Ay si yo acepto a los gays, hasta tengo amigos gays'. Para mí sí fue muy triste. Nunca pude acercarme a ella y decirle: 'Mamá, me gustan las mujeres también'".

Finalmente, declaró que ella jamás pudo hablar con su madre, pero desde que salió de La Casa de los Famosos México y se ha independizado de su madre, finalmente puede vivir libremente, porque ya fue honesta con ella y con todos, y cree que eso deberían de poder hacerlo todos: "Yo empecé a vivir mi vida al máximo cuando empecé a aceptar mi sexualidad. Ya son otros tiempos y no tenemos que tenerle miedo a la sociedad ni a nuestros padres".

Fuente: Tribuna del Yaqui