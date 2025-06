¡Le dijo una grosería! Ángela Aguilar cuenta que insultó a Pepe Aguilar y así reaccionó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Angela Aguilar, que no deja de estar en el ojo público, en una entrevista con el medio CNN, mencionó sobre las enseñanzas que su padre, Pepe Aguilar, le ha inculcado, puesto que el cantante de regional siempre ha resaltado lo importante del lenguaje y el cómo se comunica al público a su hija; la artista habló sobre un momento en donde su papá la corrigió después de que esta le haya dicho una palabra malsonante; enseñanza que aún recuerda seguir.

Nunca he contado esto. Yo tenía trece años y le dije una grosería. Se me quedó viendo. Porque mi papá es cero de eso, es respetuosísimo… No le gustan las groserías. Entonces me volteó a ver y me dice: ‘¿Qué sentiste?’. Y yo toda nerviosa (le pregunté): ‘¿De qué?’”

Según el relato de la esposa de Christian Nodal, el representante de la dinastía Aguilar la llevó a reflexionar sobre el peso de sus expresiones, en lugar de reprenderla. “Me miró fijamente y me preguntó: ‘¿Crees que esto te hace más grande?, ¿buscas provocar alguna reacción? No decir groserías es una decisión. Lo que realmente necesitas son más sinónimos”, recordó Ángela, quien destacó que, desde ese momento, ha sido más cuidadosa con su manera de pronunciarse.

La cantante de ‘Dime cómo quieres’ explicó que esta enseñanza la ha acompañado a lo largo de su carrera, especialmente porque su público es muy diverso. “Las fans que yo tengo empiezan desde los dos, tres años. Vendo muñecas. En los shows de los que siempre he formado parte, he visto familias, desde niños chiquitos hasta los abuelitos”, señaló.

Y agregó. “Me dicen las personas que te contratan para hacer los shows: ‘Es que vemos algo muy raro contigo, que hay niñas chiquititas y personas mayores’. Hay de todo, no solamente de 25 a 35, que es lo normal”. Por último, Ángela comentó que, cuando era menor, le habría encantado contar con una figura pública que reflejara estos valores.

Así concluyó la cantante: “Yo veo una gran responsabilidad en cuidar lo que digo, cuidar cómo soy, cómo me visto, cómo actúo, porque a mí me hubiera encantado tener una artista así cuando yo era chiquita. Y me hubiera encantado poder ver una chava que se pueda expresar sin decir groserías, sin ofender a nadie”.

Fuente: Agencia México