¿Le molesta? Majo Aguilar responde sobre ser relacionada con Pepe Aguilar y su familia

Ciudad de México.- De nuevo, María José Aguilar Carrillo, mejor conocida como Majo Aguilar, fue cuestionada sobre su relación con su tío Pepe Aguilar, así como con sus primos Ángela y Leonardo Aguilar, pues como se sabe, todos pertenecen al mundo de la música y, debido al supuesto distanciamiento entre ellos, a lo largo de los años se han desatado una infinidad de rumores sobre una posible mala relación

De hecho, el mes pasado surgió una gran controversia relacionada con la hija de Antonio Aguilar, Jr. y el programa de TV Azteca, Venga la Alegría. Todo comenzó cuando la cantante fue invitada al show y en redes sociales se difundieron unas supuestas declaraciones en las que Majo aseguraba que nunca colaboraría con Ángela, motivo por el cual la compositora mexicana publicó un video en TikTok para aclarar la situación.

“Yo no dije eso. Esa respuesta que pusieron es de otra pregunta que me hicieron. Ustedes saben, queridos medios, porque lo saben, que me pueden hacer la pregunta que quieran. Nunca nadie de mi equipo les dirá: ‘De esto no le puedes preguntar’. Y ustedes lo saben. Lo único que les pido es que, de lo que me pregunten, en la nota pongan mi respuesta a esa pregunta”, afirmó la joven.

¿Qué pasa entre Majo y sus parientes?

Asimismo, la intérprete de Lo Busqué fue clara al responder si le incomoda que la prensa siempre la relacione con otros miembros de la familia Aguilar. “Pues mira, no es que me choque, sino que cada quien tiene su camino. Te lo juro por mi vida que lo único que yo deseo para mí y para todos los miembros de mi familia es felicidad y paz. Y yo sí soy muy congruente cuando digo puro amor”, aseveró.

Finalmente, también celebró una de los más recientes logros en su carrera, ya que la revista Forbes México la integró en su edición especial de las 100 mujeres más influyentes, donde compartió en su Instagram una fotografía junto a la reconocida escritora Laura Esquivel Valdés, autora de Como agua para chocolate. A su vez, destacó la celebridad que para ella esto ha sido un honor.

