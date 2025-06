¿Luto en Televisa? Reportan muerte de César Costa tras larga agonía; esto es lo qué pasó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se dijera que Televisa estaba envuelto en un muy trise luto, ya que en redes sociales se comenzó a reportar la muerte, del reconocido actor y cantante mexicano, César Costa, el propio artista de más de 80 años de edad, ha tenido que emplear su cuenta de Instagram para aclarar que es lo que pasó, el porque se dice que falleció y que presuntamente fue tras una larga agonía.

Por más de 50 años, Costa ha sido un reconocido actor, que ganó fama gracias a la empresa San Ángel, formando parte de proyectos como El show del Loco Valdés, La carabina de Ambrosio, Papá Soltero, y muchos otros más. Pero, no solo es parte del entretenimiento gracias a la TV, sino también por ser cantante, que incluso lo pone como un icono del rock and roll, es productor, abogado, miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF en México y Embajador de buena voluntad.

Sin duda el señor Costa es uno de los mayores orgullos del país, por lo que todo México quedó en shock y devastado por la difusión de la noticia de que supuestamente, tenía una larga temporada muy enfermo, agonizando en un hospital de la Ciudad de México, hasta que al parecer, perdió la vida a sus 84 años de edad en dicho nosocomio, el pasado lunes 2 de junio del 2025. Por fortuna, dicha información es completamente falsa, y el actor ya reapareció,

Mediante un video, que fue retomado por medios como Sale el Sol, César aparece de pie en un estudio desde su hogar, en el cual afirma que es completamente falso el que haya estado internado en un hospital de México o que se encuentre grave, y mucho menos muerto: "Les habla César Costa, para saludarlos, y para desmentir una vez más una noticia que salió en YouTube, en la cual me encuentro gravemente enfermo, internado, en el hospital Ángeles del Pedregal. Dan todos los detalles, lo cual es una gran mentira".

El histrión dijo lamentar el que personas sean capaces de difundir la muerte de alguien, simplemente para generar dinero, sin pensar en el dolor de los demás, por lo que pidió que no se hiciera caso a todo lo que se dice en redes sociales, y volvió a dejar en claro que está vivo y sano: "Es lamentable, que este tipo de personas se dediquen, por unos cuantos pesos, a inventar estas historias. No las sigan, por favor, como ven me encuentro bien de salud, estoy en mi casa. No hagan caso a estas noticias".

Fuente: Tribuna del Yaqui