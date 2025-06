Pese a declararse culpable, Natalia Alcocer dice que cuñado de Peña Nieto saldría de prisión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Natalia Alcocer, acaba de dar una noticia agridulce en su caso de agresión, pues confesó que Juan José Chimal, el cuñado de Enrique Peña Nieto al que acusa de violentarla, finalmente se ha declarado culpable, pero que pese a admitir sus actos violentos y todos los señalamientos en su contra, podrá salir pronto de prisión, ya que "así es la justicia en México".

En el 2021, Natalia alzó la voz en contra del padre de sus hijas, acusándolo de violentarla, compartió un video del momento que la ahorcó y golpeó en su hogar, y además afirmó que también lo hacía de manera vicaria, o sea con temas de papeles de sus hijas y económicamente. Después de tantos estiras y afloja, el pasado 18 de mayo, se dijo que tras la audiencia entre Natalia y Juan José, el juez presente decidió darle prisión preventiva al empresario, al aparentemente notar actitudes violentas, enviándolo al Reclusorio Norte en la Ciudad de México.

Pero ahora, la celebración de la exparticipante de Survivor México se ha vuelto una pesadilla, ya que revela que su agresor tomó la estrategia de declararse culpable, tomar el juicio abreviado, que le daría su libertad casi de inmediato, tal vez un par de semanas, destacando que lo hace al ver que va a perder: "Él está tomando un salida que pudo haber tomado hace mucho tiempo, pero que no tomó porque obviamente se sentía seguro, él quería presionar porque estos procesos son largos, cansados, psicológicamente, emocionalmente, la verdad es lo dijo, él lo está admitiendo: 'Sí, la violenté'".

Ya está pidiendo el abreviado y pues el abreviado es aceptar que me violentó después de 4 años. Tenemos audiencia el 30 de junio y pues nada, es que eso es lo que pasa en México, la pena máxima por un agresor familiar son 6 años y llevo 4", agregó.

Ante esto, la actriz de La Rosa de Guadalupe explicó que el juicio abreviado, como el acusado ya se declaró culpable ya se le puede dar la pena, pero al llevar cuatro años en esta situación, lo que le quede de prisión se le puede dar como cárcel domiciliaría, o solamente con libertad condicionada, destacando que tema por su seguridad: "Sí por la abreviada, ahorita hasta que acabe, o sea sentencia, él lo pasa en prisión preventiva, pero después de eso ya, gracias, bye. Ahora sí que persignarnos como muchas mujeres en éste país y la verdad es que tengo lo más importante que es la voz y los ojos del pueblo".

Natalia, señaló que en las audiencias la jueza ha notado el terror que le da el ver a su violentador y ha tratado de que entré un abogado psicólogo en su lugar, pero ella lo rechaza porque quiere estar presente y además porque se siente respaldada por la justicia: "Sí lo vi, siempre que lo veo (me da miedo) y de hecho la juez lo percibe y me dan la opción de que entre un abogado, psicólogo, pero hoy más que nunca no me siento solita, sé que mi papá está ahí adentro conmigo, me siento respaldada por la verdad y por la justicia después de muchos años".

Finalmente, la exintegrante de Venga la Alegría, señala al empresario mexicano como el primer responsable en caso de que a ella o a alguna de sus hijas les llegue a pasar algo, pues no se siente segura: "Sigo cuidándome, a mis hijas, con medidas de protección, cuidándonos lo más que se pueda, si me pasa algo la gente sabe quién fue. Hasta la fecha aunque esté en prisión preventiva sigo temiendo por mi vida, o sea, sigo cuidada, y que mis hijas estén cuidadas".

Fuente: Tribuna del Yaqui