Tras rumor de separación, Lalo Salazar confirma que no habrá boda con Laura Flores

Ciudad de México.- El famoso periodista Lalo Salazar dio una entrevista vía telefónica al programa Hoy para responder a todos los rumores que apuntaban a que su noviazgo con Laura Flores había llegado a su fin, luego de un polémico comentario que escribió la actriz. Frente a las cámaras del matutino, el reconocido corresponsal de guerra confirmó que no tiene planes de casarse con la actriz mexicana.

Resulta que durante la mañana de este miércoles 4 de junio, el elenco del matutino buscó a Lalo para cuestionarlo sobre los rumores que circulaban en redes y algunos medios de comunicación, sobre el presunto fin de su romance con la también cantante. En ese sentido, Lalo se dijo sorprendido ante las especulaciones sobre su separación, afirmando que todo sigue viento en popa en cuanto a su vida sentimental.

No, no pasa nada, al contrario, ahí estamos, estamos bien, todos bien, contentos. No pasa nada, no sé de dónde salió", dijo Salazar en entrevista con los conductores del programa Hoy.

Asimismo, el comunicador fue cuestionado sobre si él y Laura tenían planes de casarse, pero descartó la boda: "No, no, no. Si apenas estamos empezando", explicó de inmediato. Conjuntamente, Lalo describió a la estrella de Televisa como "una gran mujer y una gran persona", destacando que disfruta mucho de su compañía y está aprendiendo mucho de ella en esta etapa de su relación.

Previo a estas declaraciones, Flores empleó sus redes sociales para compartir una foto junto a Salazar, en la que dejó muy claro que su noviazgo sigue firme, con el siguiente mensaje: "Este amor es bendecido ?#fyp #parati #foryou @lalosalazar_oficial". El vínculo entre Laura Flores y Lalo Salazar surgió a finales de febrero pasado, luego de un reencuentro inesperado tras 23 años de conocerse.

La primera vez que coincidieron fue en 2002, cuando trabajaban juntos en el programa matutino Hoy, pero no fue hasta principios de 2025 que volvieron a cruzar caminos en una entrevista para el noticiero Despierta de Televisa.Tras la conversación, decidieron compartir una comida con amigos, lo que les permitió conocerse más allá del ámbito profesional. Durante esa reunión, descubrieron que ambos estaban divorciados, lo que llevó a que comenzaran a verse con una nueva perspectiva.

Fuente: Tribuna