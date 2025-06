Tras ser hospitalizado en terapia intensiva, Coque Muñiz llega a 'VLA' y da fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber sido hospitalizado en terapia intensiva, con dificultades para respirar, el reconocido actor de Televisa y cantante mexicano, Jorge 'Coque' Muñiz, acaba de brindar una entrevista en Venga la Alegría, para aclarar si actual estado de salud, dando una fuerte noticia sobre el proceso de curación. Hace un par de semanas, sufrió una crisis de la que él mismo pensó que no saldría con vida.

El domingo 25 de mayo, mediante su cuenta de X, antes conocida como Twitter, Coque, compartió un alarmante mensaje en el que confirmó que estaba en terapia intensiva y que fue ingresado al nosocomio de emergencia, debido a que le dio coronavirus y su estado se complicó muy rápido, a causa de que no podía ni respirar. En el mismo texto, agregó una imagen de él en el hospital, con una mascarilla de oxígeno, rodeado por equipo médico.

Varios días después de esta noticia, el cantante en el programa Hoy dio una entrevista en la que aclaró qué le pasó, el porqué fue a parar al nosocomio, y confesó que su padecimiento se combinó con uno pasado, que al final hizo que hiciera insostenible el estar sin asistencia médca: "Venía yo de regreso de Cancún, llegando a casa empecé otra vez con lo mismo, problemas de falta de aire, de respiración. En el camino ya fue cuando parece que se agravó la crisis, y es que al dormir no respiras bien, y entonces no oxigenas".

Ahora, este miércoles 4 de junio, Muñiz apareció ante las pantallas del matutino de TV Azteca con una entrevista en exclusiva, en la cual afirmó que se encuentra bien de salud, pero que sus médicos le han pedido que se tome las cosas con calma y dejé de lado varias actividades, hasta nuevo aviso: "Como que me dijeron, ya pórtate bien, ya cuídate, pero yo estoy bien, me siento bien, pero tengo que ir despacito, no hacer tantas cosas físicas, ir poco a poco recuperándome".

Finalmente, declaró que deberá de someterse a una terapia pulmonar y seguirá en tratamiento por un tiempo para poder recuperarse a su 100 por ciento, destacando una vez más, que esta crisis es por algo pasado, que pensaban que ya tenía curado, pero ahora solo se reforzarán medidas: "Tengo que tomar un tratamiento de respiraciones y cosas así, es que esto viene desde el año pasado, esta neumonía, que estuvo, entre comillas, bien cuidada, bien tratada".

