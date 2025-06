Adiós TV Azteca: Al borde del llanto, Jimena Longoria confirma que deja 'Venga la Alegría'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la tarde de este jueves 5 de junio la famosa conductora Jimena Longoria sorprendió a todos sus fans y televidentes, debido a que confirmó sorpresivamente que abandonaría el programa Venga la Alegría luego de dos años formando parte de esta familia. Sí, la originaria de Monterrey informó hace algunos momentos que este día era su última participación en el matutino, lo cual dejó en shock a todos.

¿La corrieron? No, la también influencer regia informó que su salida del matutino se debía a una decisión personal, pues está próxima a iniciar nuevos proyectos, sin embargo, no quiso revelar detalles. El conductor Sergio Sepúlveda aseguró por su parte, que todo el elenco tenía el "corazón roto" y dijo que a lo largo de toda esta emisión se habían "contenido" para no llorar por la partida de Jimena.

Hoy cierro un ciclo en mi vida. Dos años de aprendizaje, de muchos recuerdos, risas, caídas, emoción y amor. Hoy me llevo a una familia, a unos amigos que nos unió mucho", expresó la regiomontana de 37 años.

Longoria, quien antes de integrarse a TV Azteca estuvo trabajando en Televisa, aseguró que ella jamás se había imaginado que lograría crear vínculos tan importantes con sus compañeros de Venga la Alegría: "Hoy es mi último programa, estoy muy agradecida, TV Azteca confió en mí, me apoyaron, creyeron en mí, a la que tengo mucho que agradecer es a Maru (la productora) que al ratito la voy a abrazar por confiar en mí, por su paciencia", expresó con un nudo en la garganta.

Y sin poder ocultar su tristeza, Jimena reiteró que extrañará mucho compartir sus mañanas con personalidades como Ricardo Casares, Tábata Jalil, Mauricio Barcelata, entre otros "Gracias al público de VLA por quereme, aceptarme y apapacharme, fue algo nuevo en mi vida, fue un sueño", dijo la regiomontana. Sin embargo, la conductora mencionó que está próxima a iniciar una nueva etapa en su vida y no dio más información:

También estoy entusiasmada por el capítulo nuevo que abro en mi vida, entonces muchas gracias compañera, los quiero mucho y los voy a extrañar demasiado".

Por su parte, Pato Borghetti dio a entender que se aproxima un exitoso proyecto para Longoria: "Sé que vienen cosas increíbles para ti, nada más te pido que cuando estés en la cresta de la ola, te sigas acordando de nosotros". En tanto que la conductora tamaulipeca Kristal Silva se despidió de Jimena al borde del llanto, agradeciéndole por toda la amistad que les dio a lo largo de dos años trabajando juntas.

Fuente: Tribuna