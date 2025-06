Comparta este artículo

Ciudad de México, México.- Grandes figuras de la música mexicana se reunieron durante el homenaje a Marco Antonio Muñiz en el Auditorio Nacional para celebrar la trayectoria del legendario cantante, sin embargo, durante el evento, el cantante mexicano Carlos Cuevas lanzó declaraciones contundentes contra Pati Chapoy.

Con base a la información que manejan algunos medios de comunicación, antes del inicio del evento, Cuevas atendió a reportes y habló con respeto sobre Marco Antonio Muñiz, calificándolo como un ejemplo a seguir; no obstante, la conversación dio un giro cuando una reportera mencionó la presencia de Pati Chapoy en el homenaje y no dudó en responder: “No la topo, gracias. Si me la encuentro, será lo mismo”.

Carlos Cuevas arremete contra Pati Chapoy durante homenaje a Marco Antonio Muñiz

Asimismo, el cantante, destacó que no tiene motivos para evitar a la periodista y sugirió que es ella quien debería rendir cuenta por sus acciones. La enemistad entre ambos tiene sus raíces en un conflicto con Aída Cuevas, hermana del cantante. En una entrevista con Ventaneando, Aída acusó a Carlos de agresión, mujeriego y adicto, lo que provocó la dura respuesta del intérprete.

Lo que dijo no solo afecta mi imagen, también a mi familia. Yo denuncié esas calumnias porque tengo pruebas de que son falsas. Cuando ya tienes más de 70 años, ya deberías retirarte. Si tienes 80, más todavía”, indicó el cantante.

A pesar de que el homenaje a Marco Antonio Muñiz buscaba ser un momento de celebración y unidad, la rivalidad entre Carlos Cuevas y Pati Chapoy volvió a ocupar titulares, dejando entrever que este conflicto está lejos de resolverse.

Por otro lado, en las redes sociales, algunos usuarios apoyaron la postura de Carlos Cuevas, argumentando que Chapoy ha sido un personaje controvertido en el periodismo de espectáculos, frecuentemente señalada por su forma de abordar ciertos temas. Además, hubo quienes defendieron a la conductora, destacando su legado en la televisión mexicana y señalando que sus críticas son parte de su estilo profesional.

Carlos Cuevas arremete contra Pati Chapoy durante homenaje a Marco Antonio Muñiz

Este conflicto también ha puesto en el centro del debate el papel de los medios en la gestión de las controversias personales de los artistas. Mientras algunos opinan que las plataformas como Ventaneando amplifican las disputas y las convierten en contenido sensacionalista, otros consideran que estas emisiones simplemente reflejan los problemas internos de la industria.

Fuente: Tribuna