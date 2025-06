Christian Nodal creará su propia marca de ropa, ya existe acercamiento con diseñadores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El intérprete del regional mexicano Christian Nodal busca reinventarse más allá de la música y expandir su creatividad en el mundo de la moda, al lanzar su propia marca de ropa busca encontrar en un solo lugar todos los elementos que busca, aunque existan marcas con estilos similares, como comentó al creador de contenido Julio Orozco.

“Ahorita tengo la fortuna, hermano, de que ya me hice amigo de los diseñadores, por ejemplo, de Mike Amiri. Que Mike Amiri en México no, nadie lo usaba todavía”, inició su relato.

“Yo la descubrí porque tenía unos botines muy bonitos. Como que traía unas pantanas de vaquero y ahí. Entonces, cuando me tocaba ir a la tienda, pues le apoyaba muy bien a al señor Mike Amiri, ¿no? Porque agarraba todo, todo lo que había y me enfermé con esa marca por mucho tiempo”, agregó.

Acto seguido, el esposo de Ángela Aguilar compartió que ha tenido acercamientos previos con la escena fashion.

“Me han invitado a pasarelas ya. Justo Willy y Mike también. Creo que fue la 2024. El año pasado. Y Chrome Hearts, por ejemplo, para mí me encantan las cruces, me encanta la plata. Me encanta mucho el estilo que es como elegante, pero gótico, me gusta mucho eso”, subrayó.

Fue en este punto de la plática cuando Christian Nodal se pronunció abiertamente sobre sus deseos en el ámbito estilístico.

“Y sí, lo que quiero hacer yo, es una marca de ropa, por ejemplo, sombreros, botas, camisolas, de pantalones, porque no hay mucho, ¿sabes? O sea, sí hay, si le pones a buscar claro que hay, pero es difícil encontrarte algo con un flowcito que te diga como excelente y que lo puedas encontrar, no sé, que sea en una sola marca”, declaró.

Mientras sus seguidores esperan más detalles sobre este proyecto, Nodal sigue enfocado en su música y en sus conciertos. Sin embargo, su anuncio ha dejado claro que su influencia va más allá de los escenarios, consolidándose como un artista multifacético con una visión única.

Busca en una sola marca encontrar ropa y accesorios

Christian Nodal y Ángela Aguilar han dejado claro que, a pesar de las críticas y comentarios negativos hacia su relación, ellos la disfrutan más que nunca, la llegada de Cazzu a la Ciudad de México fue una de las noticias más comentadas del espectáculo esta semana, sobre todo porque dio declaraciones sobre la relación que mantiene con Christian Nodal, padre de su hija.

Julieta Cazzuchelli declaró que no tiene una mala relación con Christian y solo busca que se respeten los derechos de su hija. Sobre Ángela mencionó que no la odia ni la defiende y que no se ha negado a que su hija conviva con ella, pues aseguro que al igual que ella, el padre de la niña también tiene derecho a relacionarla con personas de su círculo.

Las declaraciones y la llegada de Cazzu vienen después de que Ángela abrió su corazón durante varias entrevistas en el contexto de promoción de su nuevo material discográfico, la cantante mencionó que todas las críticas que han recibido ella y Nodal solo han fortalecido su relación, asimismo, contó que ya tiene una casa con Christian, sin embargo no quiso dar detalles de su relación y cómo inició.

Fuente: Tribuna