¿Está embarazada? Galilea Montijo da inesperada noticia tras anuncio sobre nuevo 'bebé'

Ciudad de México.- Este miércoles 5 de junio la famosa conductora Galilea Montijo se encuentra celebrando su cumpleaños número 52 y durante su salida de Televisa, accedió a hablar con los medios de comunicación que ya la esperaban. En la sincera entrevista, la originaria de Guadalajara, Jalisco, dio una inesperada noticia sobre su maternidad luego de que días atrás presentara a su nuevo 'bebé'.

En ese sentido, 'La Gali' confesó que sigue ansiosa por ser madre otra vez, pero ha tenido dificultades para lograrlo, por lo que mencionó que ha explorado diversas opciones para cumplir su sueño: "Yo siempre he dicho que me encantaría volver a ser mamá, hemos intentado, buscado la manera, laboratorios, hay uno que encontramos, pero está en Barcelona, y sería muy difícil para nosotros darle el seguimiento en cuanto a dinero, en cuanto a tiempo", expresó.

Y siendo más específica con los impedimentos que tiene para volver a ser mamá, Montijo añadió: "Es muy caro, tienes que estar allá para continuar el tratamiento hormonal, es un tratamiento muy pesado mentalmente para la mujer, y pues nada, se lo estamos dejando a la vida, a Dios, que nos dé también señales de qué otra manera. Me tendría que ausentar mucho tiempo de mi trabajo, es difícil", compartió.

Galilea Montijo y su novio siguen buscando ser padres

Asimismo, la también actriz confesó que no hay posibilidades de que pueda embarazarse de forma artificial: "No, mi hijo, lo que no tengo son óvulos, me hubiera encantado congelarlos hace muchos años". Sin ocultar lo complicada que ha sido esta situación, Montijo indicó: "Sí, mentalmente, emocionalmente es desgastante, físicamente ni se diga, a ti como mujer te va muy mal en muchos sentidos, pero pues nada, vamos a ver"

Por otra parte, Galilea se pronunció ante el revuelo que causó su publicación de hace unos días, donde mostró que ella e Isaac aparentemente le estaban dando la bienvenida a un nuevo integrante a su familia. Se trataba de un tierno gatito, sin embargo, la presentadora aclaró que esta mascota no les pertenece, pues en realidad es de su hijo Mateo: "Ese gatito es de Mateo, yo le rogué que me lo diera y no me lo quiso dar, espero que este cumpleaños se me haga tener ese gatito".

