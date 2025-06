¿Está grave? Montserrat Oliver se rompe al hablar de Yolanda Andrade y hace dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora, Montserrat Oliver, hace poco decidió sincerarse con todo el público y abrió su corazón por completo, pues al hablar sobre la situación de su querida amiga y colega de trabajo, Yolanda Andrade, no pudo evitar conmoverse hasta romperse en llanto, mientras que ante las cámaras hacía una dura confesión sobre la situación que viven, ¿acaso está grave la también actriz de Televisa?

Yolanda desde el 2023 enfrenta severos problemas de salud, de los que no ha podido recuperarse, incluso se llegó a decir que tenía esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que poco a poco va paralizando a quién lo padece. Aunque la misma Andrade ha desmentido esto y afirma que está en un tratamiento para sentirse mejor y poder volver a estar a su 100 por ciento, las preocupaciones de su salud siguen en aumento.

El principal motivo es que desde su enfermedad, su presencia en el programa Montse y Joe ha disminuido considerablemente, incluso ya tiene más de mes y medio que no se presenta a grabaciones, y por ende que no sale al aire, junto a Montserrat, por lo que se ha llegado a rumorar que el proyecto podría desaparecer o que incluso altos mandos de Unicable decidan cambiarle el nombre y dejar fuera a Yolanda, contratando a alguien más.

Montserrat afirma que Yolanda regresará a Montse y Joe. Instagram @unicable

Es por ese motivo que la reconocida presentadora de realitys como Reto 4 Elementos, decidió romper el silencio sobre esta situación y comenzando con la preocupante frase: "Otra vez estoy yo aquí, Montse sin Joe", Montserrat agregó que el programa siempre será de ambas, y con la voz quebrada, declaró que trata de ser fuerte por ella aunque la extraña demasiado: "Aunque le echo muchas ganas y siempre les quiero traer felicidad, porque para eso está este programa, siempre ha estado, quiero decirles que extraño a Joe. Ya fueron muchos programas sin ella, se siente feo estar grabando sin ella".

Tras este mensaje, Montserrat dejó en claro que por el momento los rumores de un cambio en el proyecto no son más que chismes y que la están esperando con las puertas abiertas para ese momento. Cabe mencionar que la productora del programa, Raquel Rocha, ha dejado muy en claro que no piensan darle la espalda a Yolanda y confían en que pronto estará de regreso y por eso su lugar sigue intacto y sin posibilidad de reemplazo: "No hemos pensado en otra conductora porque confiamos en que Yolanda va a regresar".

Fuente: Tribuna del Yaqui