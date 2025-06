Gabriel Soto reacciona a triunfo en demanda a Laura Bozzo; defiende a Irina Baeva de ataques

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se hiciera público que Laura Bozzo perdió la batalla legal que tenía en contra de Gabriel Soto e Irina Baeva, el reconocido actor de melodramas acaba de pronunciarse y así reaccionó a su triunfo, tras más de cinco años envueltos en esta intensa pelea. El también deportista mexicano no dudo en defender de sus ataques a la actriz originaria de Rusia, destacando que nadie tiene derecho de difamarla ni a ella ni a él.

Hace 24 horas los reflectores apuntaron a las tres estrellas de Televisa, pues se dijo que los protagonistas de Vino El Amor ganaron su demanda en contra de Bozzo por difamación, siendo la presentadora peruana la primera en pronunciarse. Ante cámaras de Venga la Alegría, Laura afirmó que este tema no termina, y que ella no está preocupada pues sabe que ganará: "Yo estoy muy tranquila, soy doctora en Derecho y no me preocupa para nada este tema. Me apena, ¿no? Porque hay tantas cosas bonitas de las que hablar y siempre termino cayendo en esto".

Pero, mientras que la exhabitante de La Casa de los Famosos All Stars, afirma que no se ha terminado nada, Soto en entrevista con el programa Hoy declaró que el juez ya les dio el gane y que pese a que Bozzo metió amparo, la realidad es que ya es una hecho que sí salieron triunfadores: "Ya habíamos ganado el caso, la contraparte metió un amparo, y se retrasó unos meses más, pero bueno, ya se revocó ese amparo, y ya dieron ese fallo a nuestro favor".



Gabriel salió en defensa de su expareja, pues declaró que no se puede permitir que nadie dañé muchas cosas de la vida de quién sea, y de una manera que no se dimensiona, afirmando que él metió dicha demanda junto a la actriz de Aventurera, pues desea que quede claro que no por tener un espacio en TV y un micrófono se pueda difamar así: "Mi objetivo básicamente es marcar un precedente para marcar esta línea de respeto que se tiene que tener entre un comunicador y nosotros como figuras públicas. Nadie puede insultarte, nadie puede insultarte sin fundamentos, porque nadie sabe la verdad de las cosas".

Con respecto a los dos millones de pesos que la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy debería de darle a Soto y Baeva, el actor de Soltero Con Hijas, señaló que ese tema no le interesa mucho y los abogados verán como será esa decisión del juez y como se les hará dividir entre él e Irina: "Entra en un proceso de ejecución para ver de que manera se le cobra lo que el juzgado determinó como pena. El tema monetario a mi no me interesa, yo quería marcar este precedente y decir 'no se vale que una persona que tiene un micrófono diga esta sarta de barbaridades'".

