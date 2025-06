¿Hijo con otro hombre? Fernando Colunga da fuerte noticia tras ser expuesto por Juan Osorio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Fernando Colunga, acaba de romper el silencio sobre la serie de rumores de una pelea con el productor Juan Osorio, y las cuestiones de su paternidad, después de que precisamente fuera expuesto su hijo secreto. El galán de 50 años dejó a más de uno sorprendido con la fuerte noticia que les dio a reporteros, dejando en claro una cosa importante, ¿caso tuvo un bebé con otro hombre?

Fernando hace un año que estuvo en el centro del escándalo, pues se dijo que se convirtió en padre al lado de la actriz, Blanca Soto, sin embargo, pese a todos los dimes y diretes se negó a hablar al respecto y afirmó que su vida privada se queda así y jamás dirá nada al respecto. Pero, hace unos días, Juan declaró que al trabajar con Colunga en el melodrama Amanecer, se enteró que es padre de un niño y afirmó que es un hombre diferente, mucho más feliz que antes desde que es padre. Muchos dudaron esto, pues siempre se ha corrido el rumor de que el actor es gay, en especial porque jamás se le ha sabido de alguna pareja como tal.

Ahora, Fernando no pudo escapar de la prensa y tuvo que responder a los cuestionamientos de esta situación, en especial sobre el hecho de si estaba molesto con el productor de Televisa, declarando que él no piensa entrar en esos detalles, y no ve nada de lo que se dice o deja de decir: "Es que mira, si quieres no preocuparte, no escuches nada. Y yo es lo que hago, me dedico a trabajar... Mira, alguna vez lo dije, en este negocio es muy complicado. Ustedes lo saben, creo que ustedes lo saben. Si uno no se dedica y se va distrayendo, no cumple como debe de cumplir".

Ante la insistencia de que estaba molesto con Osorio, el actor de El Maleficio dejó en claro que no, que era un hombre al que le tenía mucho aprecio y era de los amigos más importantes en su vida, por lo que en realidad simplemente se mantiene al margen de los chismes y sigue su amistad: "No, hombre, ¿por qué?, a Juan le tengo un gran cariño. Es una gente que lo aprecio, que lo quiero. Y además es una gente que para mí ha sido muy importante en mi vida".

Finalmente, aseguró que él no es quién para impedirle nada a nadie, y afirma que Osorio puede decir lo que quiera, confirmó que está muy feliz, pero que él no va a hablar nada sobre su vida privada, siendo muy contundente al destacar que los amigos están en las buenas y las malas y los problemas se arreglan en paz no en pelea: "Imagínate que uno se enoja con los amigos, pues entonces no son amigos, esos nada más serían cuates. Juan Osorio, que es mi amigo, puede decir lo que él quiera y yo estoy feliz".

Muchas gracias a ustedes, acuérdense. ¿Qué les acabo de decir? Mi vida privada, privada y la del actor… Yo estoy feliz, ¿qué les puedo decir?. Eso nadie puede decir qué puede ser o qué no puede ser. Eso ya lo dirá la vida después", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui