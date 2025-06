Nicola Porcella, hospitalizado de emergencia: Este es el estado del exconductor de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de origen peruano, Nicola Porcella, desgraciadamente enfrentó un duro revés, ya que confirmó que fue hospitalizado de urgencia, el pasado miércoles 4 de junio, manteniéndose en observación por varias horas, a causa de un preocupante malestar estomacal, que él pensó lo tendría internado varios días. El expresentador del programa Hoy, revela cuál es su estado de salud actual.

El actor de Amanecer, hace un par de meses que declaró que estaba enfrentando problemas de salud, por los que se sometió a varios estudios, y aunque no dijo qué es lo que padecía, señaló que su padre estaba enfrentando aneurismas cerebrales y eso también lo podía afectar a él por genética, ya que tiene un alto índice de padecerlos. Por este motivo, cuando se confirmó de su hospitalización, sus millones de fans se han asustado por lo grave que podría ser la situación.

Pero ahora, durante una entrevista en los pasillos exteriores de la empresa San Ángel, Porcella confesó ante las cámaras del programa producido por Andrea Rodríguez Doria, que ya estaba mucho mejor, que solo fue una infección por un pescado que se comió, y estuvo varias horas internado, pero lo dejaron salir porque todo estaba en orden: "Me dio una infección al estómago, pero nunca me había sentido tan mal, y dije, primera vez que me enfermo estando tan lejos y solo. Pero nada, me atendieron super bien, estaba tranquilo".

El exparticipante de Guerreros 2020, declaró que fue dado de alta en la madrugada y se fue a su hogar a descansar, pues pese a que sus jefes le daban la opción de faltar, él prefiere seguir chambeando hasta que de verdad sea necesario hacer una pausa por su salud: "Salí como en la madrugada, y me fui a mi casa a descansar, todavía me siento un poquito mal pero hay que chambear, tu sabes, unas cuantas inyecciones y listo. Me dijeron 'si no quieres no vengas'".

Finalmente, con el tema de su hijo, Adriano Porcella, Nicola declaró que con Poncho de Nigris habló del tema, que le molesta que se metan con los niños, pero que al final él no se engancha porque sabe como son las redes sociales, y sabe que su hijo jamás estuvo solo, así que da fe en que no sufrió abuso, solo explotación laboral: "Ya yo ni hago caso, que la gente hable. Mi hijo siempre estuvo con su mamá en todas las grabaciones, estuvo con su mamá, conmigo o el chofer, nunca estuvo solo, a veces peco de sobreprotector".

Fuente: Tribuna del Yaqui