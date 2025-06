Tiene cáncer: Tras salir de 'LCDLF All Stars', actor de Televisa se someterá a cirugía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos rumores, el polémico actor de Televisa y conductor, Paulo Quevedo, acaba de brindar una entrevista en la que confirmó que tiene cáncer, y no solo eso, sino que tras una serie de estudios tras su salida de La Casa de los Famosos All Stars, en unos días más deberá de someterse a cirugía para que le sea extirpado el tumor. El histrión confesó que se le detectó un "nódulo canceroso" en la garganta.

En su entrevista, Quevedo señaló que fue en una de las fiestas que Telemundo les organiza en el reality show, que notó que tenía una molestia persistente en la garganta, que se tocó, porque la tenía más aspera y carraspeaba más de lo normal, pero al no sentir alivio ni nada, decidió pedir ayuda profesional que le fue brindada al interior: "Dentro de La casa, se vive un ambiente muy seco. Entonces estaba teniendo un poco la incertidumbre del porqué estaba teniendo tanta resequedad en la mañana. Lo empecé a notar con el pasar de las semanas. Llegó un punto en el que pedí ayuda profesional"

El exparticpante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que dentro no pudieron darle una confirmación como tal, pero al salir le hicieron estudios más específicos, como un sonograma, en el que le detectaron que tenía en realidad y pudieron determinar que uno de los dos nódulos es cancerígeno: "Tengo dos nódulos en la garganta, las cuerdas vocales. Uno de ellos está bien, pero el otro no está bien. Tenía el aspecto, con ciertas características, que representaba un nódulo cancerígeno".

Con respecto al tratamiento, solo declaró que pronto deberá de someterse a una cirugía, aclarando que Telemundo no lo obligó a continuar, sino que él mismo tomó la decisión de permanecer dentro, porque ya estaba a nada de la gran final y al no tener nada certero sobre el cáncer, prefirió esperar: "Tuve que continuar sometiendo a estudios y estudios, pero, dentro de La casa, no concluí nada. Lo que sí pude concluir es que tenía algo. Sin embargo, no había un diagnóstico 100 por ciento certero, sino que esto es cuando decido seguir dentro de la competencia. Ya afuera pude determinar"

Ya afuera pude determinar que sí, lamentablemente, me voy a tener que someter a una cirugía lo más pronto posible. Es lamentable, pero, ni modo, son cosas que pasan. Yo creo que, dentro de una semana, me meto al quirófano y me tienen que operar de la tiroides", concluyó sobre qué pasará.

